L’or d’ABBA devient le premier album à passer 1000 semaines dans les charts britanniques

Deux décennies après sa sortie, ABBA la plus grande collection de tubes, Gold, a enregistré 1 000 semaines dans le Top 100 des albums officiels, devenant ainsi le premier album à le faire.

L’or a chuté en septembre 1992 et est immédiatement passé au premier rang du classement national des ventes, l’un des le légendaire groupe pop suédois neuf leaders sur ce marché. Il a depuis fait huit semaines non consécutives au sommet et a enregistré des ventes cumulées de 5,61 millions, selon l’Official Charts Company. La rétrospective de carrière se trouve derrière un seul titre sur la liste des best-sellers de tous les temps au Royaume-Uni, Queen’s Les plus grands tubes (Vierge) à partir de 1981.

« Avoir accumulé 1 000 semaines sur le classement des albums officiels, une solide présence de 20 ans dans les classements, est tout à fait remarquable », commente Martin Talbot, PDG de la société Official Charts. “Cela souligne non seulement leur incroyable popularité, mais à quel point ils sont étroitement liés à une succession de nouvelles générations.”

Les deux albums derrière ABBA Gold sur la liste de longévité ne sont pas loin derrière. La collection Legend (Tuff Gong) de Bob Marley & The Wailers est au n° 2, avec 984 semaines, tandis que Queen’s Greatest Hits est à 952 semaines. Pour mémoire, ABBA Gold (via Polydor) soulève 23-17 sur le dernier graphique hebdomadaire.

La carrière d’ABBA est devenue une supernova après l’apparition inoubliable du groupe au Concours Eurovision de la chanson 1974, qu’ils ont remporté avec “Waterloo”.

Après une série de succès et plus de 100 millions d’albums vendus, les fans ont dit merci pour la musique en 1982, lorsque les compagnons du groupe – Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad – se sont séparés.

En 2016, ABBA a annoncé une sorte de réunion, sous la forme d’une visite virtuelle avec “ABBAtars”, ainsi qu’un spécial télévisé. Et en 2018, les Suédois ont annoncé une poignée de nouvelles chansons. L’hommage aux étoiles arrive à NBC et à la BBC, la tournée serait en préparation et la nouvelle musique est toujours sous clé.