l’or de ‘La Rojita’ à Barcelone 92

19/07/2021 à 00h42 CEST

vendredi 23 juillet

La Quinta de Cobi est entrée dans l’histoire quand personne n’a donné un centime pour eux. Nous parlons de l’équipe de football espagnole qui a remporté en 1992 la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Barcelone. L’équipe dirigée par Vicente Miera, qui des mois auparavant avait été démis de ses fonctions de sélectionneur absolu en n’ayant pas réussi à qualifier l’équipe nationale pour l’Eurocup, a réalisé un tournoi plus que brillant en remportant les six matchs qu’il a disputés avec un solde de 14 buts en sa faveur. et deux contre. Le monde a pu rencontrer de futures stars telles que Pep Guardiola, Luis Enrique, Santi Cañizares, Alfonso Pérez Muñoz ou l’impressionnant Kiko Narváez.

L’Espagne a connu un tournoi impeccable avec un début de championnat spectaculaire, battant la Colombie 4-0 avec des buts de Guardiola, Kiko, Berges et Luis Enrique. “La Rojita” a été intraitable lors de cette première phase disputée au stade Luis Casanova, prédécesseur de Mestalla, remportant deux victoires supplémentaires 2-0 contre l’Egypte et le Qatar. Non seulement les nôtres sont tombés amoureux de leurs résultats, mais leur jeu était l’un des plus brillants dont on se souvienne dans les catégories inférieures. La presse s’est même aventurée à dire que nombre des jeunes présents devraient être à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, comme cela s’est produit dans les cas de Guardiola, Luis Enrique, Abelardo, Cañizares ou Ferrer.

En quart de finale, l’Espagne affrontait une équipe qui était notre bête noire particulière dans les grands tournois : l’Italie. Dans un match de haut niveau, Kiko a de nouveau fait pencher la balance en faveur de “La Rojita” contre un rival qui avait à l’époque de futures légendes du Calcio telles qu’Albertini, Dino Baggio ou Favalli. Les garçons de Vicente Miera étaient déjà dans la bataille pour les médailles dans le duel contre le Ghana et l’ont emporté avec une autre cage inviolée 2-0 contre les Africains. Berges et Abelardo ont bien rendu compte de la révélation du tournoi.

En finale, la Pologne était attendue et un Camp Nou rempli à craquer pour la première fois pour l’Espagne. Les Slaves avaient battu l’Italie 3-0 en phase de groupes et avaient battu l’Australie 6-1 en demi-finale. La peur était évidente devant un grand duo formé par Kowalczyk et Juskowiak. L’équipe d’Europe de l’Est a fait de bons pronostics en battant la pause 1-0. L’Espagne a réagi après la pause après avoir connu l’or dans le 1500 de Fermín Cacho coïncidant avec l’arrivée des Kings – applaudie au Barça Coliseum – sur le terrain. Amavisca est venu pour être un poignard de la gauche et faire tout le danger à partir de là.

L’Espagne a inversé le résultat en cinq minutes avec des buts d’Abelardo et de Kiko. La Pologne avait l’air groggy, mais une erreur défensive espagnole les a ramenés à la vie à la 75e minute après un but de Staniek. Alors que le match se dirigeait vers une prolongation, notre équipe a mis toute la viande sur le gril et juste avant la 90e minute, Kiko est de nouveau apparu pour déclencher la folie au Camp Nou après avoir terminé un corner au bas des mailles. “La Rojita” a mis fin à une sécheresse de 28 ans de titres dans un tournoi historique pour tout ce que cela impliquait. Puis l’absolu avec Clemente, n’a jamais atteint ces niveaux d’éclat pour d’autres raisons.