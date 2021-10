L’or dépasse la résistance, semble haussier maintenant, l’argent doit franchir les 63500 pour se rallier ; comment trader la semaine prochaine

L’or fait face à une résistance massive à 1800 $ et s’il dépasse ce niveau, nous pourrions voir un bond de 20 $ d’affilée

Par Bhavik Patel

Les données sur l’inflation aux États-Unis ont déclenché une frénésie d’achat d’or alors que le métal précieux a bondi de près de 40 $. Les chiffres de l’inflation de septembre ont montré que les pressions sur les prix s’accéléraient à 5,4 % par an, légèrement plus que ce à quoi le marché s’attendait. L’inflation est revenue à son plus haut niveau de 13 ans et le marché boursier étant dans une zone de surachat, nous pourrions voir l’argent passer des actifs risqués aux actifs refuges comme l’or. Nous avons vu les rendements du Trésor s’aplatir, ce qui est positif pour l’or. Désormais, les investisseurs anticipent une hausse des taux plus tôt que prévu. Une inflation plus persistante pourrait signifier une Réserve fédérale plus agressive en matière de resserrement.

L’or fait face à une résistance massive à 1800 $ et s’il dépasse ce niveau, nous pourrions voir un bond de 20 $ immédiatement car il y aurait une couverture des positions courtes. Il y a maintenant plus de 90 % de chances que la Fed relève ses taux d’ici septembre 2022. Même le FMI a critiqué la Fed américaine en déclarant que l’inflation est transitoire. Le Fonds monétaire international a averti que la Fed et ses pairs mondiaux devraient préparer des plans d’urgence si l’inflation s’avérait persistante. Cela signifierait augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu pour contrôler les gains de prix.

Nous pensons que l’or atteindra son plus bas lorsque la Fed américaine commencera à réduire son programme d’achat d’actifs. L’anticipation de la réduction des actifs a déclenché des entrées en dollars américains et en bons du Trésor, ce qui explique la sous-performance de l’or. Maintenant, la Fed américaine s’est mise dans le coin car il y a un risque de stagflation avec le marché de l’emploi toujours pas plein alors que l’inflation monte en flèche. Cela sera bénéfique pour les prix de l’or.

L’argent devrait être plus performant, mais ce n’est pas le cas. Si nous avons une économie faible associée à une volonté d’avoir besoin et d’utiliser plus d’argent, vous allez devoir fermer des mines de métaux de base qui produisent de l’argent comme sous-produit, ce qui devrait faire grimper les prix. Il n’y a pas d’offre importante d’argent au-dessus du sol, donc lorsqu’un resserrement de l’offre et de la demande survient sur l’argent, cela peut affecter le prix de manière très spectaculaire et dans un laps de temps très court.

L’or a cassé la ligne de tendance et la résistance de 47400 et semble maintenant haussier. Il a également réussi à clôturer au-dessus de 200 DMA pour la première fois depuis le 15 juillet. RSI_14 est d’environ 64, il y a donc de la place pour une hausse supplémentaire. Pour la semaine prochaine, nous prévoyons des prix plus élevés jusqu’à 48500 et toute baisse devrait être une opportunité d’être long avec un stoploss de 46800. L’argent est quant à lui au niveau de résistance que nous pouvons voir sur le graphique journalier. Il doit franchir 63500 pour une dynamique haussière. Nous sommes haussiers à la fois sur l’or et l’argent pour la semaine prochaine et toute baisse est une bonne opportunité d’être long.

(Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

