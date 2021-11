L’or devient la crypto des pauvres, selon le responsable de la recherche énergétique de Goldman Sachs

En octobre de cette année, JPMorgan avait déclaré dans une note que les investisseurs institutionnels semblaient revenir au bitcoin, le considérant peut-être comme une meilleure couverture contre l’inflation contre l’or. (Image : Pexels.com)

« Tout comme nous soutenons que l’argent est l’or du pauvre, l’or est peut-être en train de devenir la crypto du pauvre », a déclaré Damian Courvalin, responsable de la recherche énergétique chez Goldman Sachs, à Bloomberg dans une interview alors qu’il discutait de l’état du marché des métaux. Courvalin répondait à une question sur la question de savoir si des actifs autres que l’or comme les cryptos et le Bitcoin sont utilisés par les investisseurs pour se couvrir contre l’inflation. « Je pense que ça commence en fait… Nous avons soutenu historiquement que la crypto et l’or n’ont pas à se cannibaliser l’un l’autre. »

« La valeur de la crypto est son réseau, tout comme la valeur du pétrole est le fait qu’il soit consommé. L’or, comme les diamants et l’art, n’a pas cela. C’est juste un actif défensif pur qui peut surperformer sur une période de temps significative », a ajouté Courvalin.

Cependant, il y a eu une substitution. Par exemple, la Chine a commencé à interdire les cryptos fin septembre et il y a eu des signes d’une forte demande d’or en Chine, a-t-il déclaré. « À ce stade, il peut y avoir suffisamment de richesses à allouer aux deux (Or et Bitcoin), d’autant plus, je pense, que ce signal d’inflation commence à être plus pressant », a déclaré Courvalin.

Lisez aussi: Le marché mondial des crypto-monnaies franchit le cap des 3 000 milliards de dollars alors que Bitcoin et les autres monnaies numériques bondissent

En octobre de cette année également, la banque d’investissement mondiale JPMorgan avait déclaré dans une note que les investisseurs institutionnels semblaient revenir au bitcoin, le considérant peut-être comme une meilleure couverture contre l’inflation contre l’or, selon un rapport de Markets Insider, ajoutant que la tendance antérieure de l’argent sortant de l’or et entrant dans le bitcoin est réapparu ces dernières semaines.

Selon la banque, plus de 10 milliards de dollars ont été retirés des ETF en or depuis le début de l’année, tandis que plus de 20 milliards de dollars ont été versés dans des fonds bitcoin, note le rapport. Cela a permis à la part de Bitcoin sur le marché de la cryptographie d’augmenter à près de 45%, contre 41% à la mi-septembre. Selon CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré des entrées d’une valeur de 174 millions de dollars au cours de la première semaine de novembre, marquant la 12e semaine consécutive d’entrées. En conséquence, les entrées dans les actifs numériques se sont élevées jusqu’à présent à 8,9 milliards de dollars contre 6,7 milliards de dollars en 2020.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

