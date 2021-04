L’or devient soudainement très intéressant ⋆ 10z viral

par Craig Hemke, Sprott Money:

Depuis août, nous attendons le creux et la fin de cette consolidation actuelle des prix de l’or du COMEX. Avec les données les plus récentes sur l’inflation aux États-Unis, ce jour est peut-être enfin arrivé.

Pour terminer. C’est le mot clé. Alors que ce recul s’est prolongé au cours des sept derniers mois, il y a eu de nombreux creux possibles. Malheureusement, tout cela a fini par n’apporter que de faux espoirs. Cependant, le plus bas niveau le plus récent, proche de 1680 $, était un peu différent des autres, et nous en avons parlé il y a quelques semaines. Voici le lien, si vous l’avez manqué:

Et maintenant – enfin – nous avons quelque chose de plus substantiel à poursuivre. Taux d’intérêt réels. Quelle est l’importance des taux d’intérêt corrigés de l’inflation ou «réels» par rapport aux prix de l’or? Nous avons souvent écrit à ce sujet sur ces pages, mais voici juste un exemple du début d’août de l’année dernière, lorsque les prix de l’or du COMEX étaient à des niveaux records:

Là encore, comment les taux d’intérêt «réels» sont-ils calculés? La mesure la plus populaire et la plus largement suivie est simplement le rendement du billet du Trésor américain à 10 ans moins l’indice des prix à la consommation ou l’IPC américain annualisé actuel. Si ce calcul vous rapporte un résultat positif, vous obtenez un rendement corrigé de l’inflation positif. Cependant, si le calcul génère un nombre négatif, alors vous avez un retour négatif.

Tracez n’importe quel graphique à long terme des taux d’intérêt réels et de l’or et vous trouverez une corrélation inverse presque parfaite. Des taux réels positifs restreignent les prix de l’or, tandis que des taux réels négatifs stimulent les prix. Mais en fait, vous n’avez même pas besoin d’un graphique. Utilisez simplement votre mémoire et votre expérience récentes.

Août 2020: Le rendement du billet à 10 ans était de + 0,55% tandis que l’IPC annualisé était de + 1,6%. Le rendement ajusté en fonction de l’inflation ou réel sur le billet à 10 ans était de -1,05%. Le prix de l’or? 2100 $.

Mars 2021: Le rendement du billet à 10 ans avait grimpé à +1,75% mais l’IPC annualisé n’était encore que de +1,7%. Le rendement réel résultant sur le billet à 10 ans était de + 0,05%. Le prix de l’or? 1700 $.

Et maintenant, voici où les choses pourraient bientôt redevenir vraiment intéressantes.

N’oubliez pas que le principal indicateur d’inflation est l’IPC annualisé. Il s’agit d’une moyenne mobile des douze derniers mois des données sur l’inflation aux États-Unis. Mais rappelez-vous que le printemps dernier, les États-Unis connaissaient une déflation alors que les fermetures et les verrouillages de Covid bloquaient l’économie. Pas plus tard que le mois dernier, l’inflation annuelle moyenne courante incluait les données de mars 2020. Cependant, les données les plus récentes de l’IPC publiées mardi ont chuté de mars 2020 et l’ont remplacée par mars 2021. Le résultat? Du coup, l’IPC annualisé n’est plus de + 1,7% mais plutôt de + 2,7%. Avec avril 2020 qui sera bientôt remplacé par avril 2021, ne vous attendez pas à ce que cette tendance vers un nombre d’inflation annualisé plus élevé se termine bientôt.

Alors maintenant, relions les points afin de comprendre pourquoi nous avons très probablement vu les creux de l’or et de l’argent du COMEX et pourquoi un rallye à la fin du printemps et de l’été est probable.

Au moment où je tape cela mardi matin, le marché obligataire américain est stable suite à la flambée de l’inflation annualisée. Peut-être pourriez-vous dire que ces chiffres d’inflation plus élevés sont déjà «intégrés» après que les taux sont passés de 1,00% en janvier à 1,75% en mars. Quoi qu’il en soit, le taux des billets à 10 ans est aujourd’hui à 1,66% et stable.

Mais maintenant, attendez une seconde. Ne vient-on pas d’apprendre que l’inflation annualisée aux États-Unis est maintenant de + 2,6%? Oui. Ainsi, le niveau corrigé de l’inflation ou «réel» des taux d’intérêt américains à 10 ans est soudainement revenu à son niveau de l’été dernier à près de -1,0%!

(Le taux des billets à 10 ans de 1,66% moins l’IPC annualisé à 2,60% équivaut à un rendement réel de -0,94%)

Comme vous vous en doutez, les prix de l’or et de l’argent du COMEX sont un peu en hausse mardi, et le «marché» commence peut-être tout juste à se rendre compte que le prix de l’or du COMEX est inférieur d’environ 300 $ à ce qu’il était en août dernier lorsque les taux réels étaient aussi brusques négatif.

Une fois que les négociants en or et les investisseurs ont compris tout cela l’été dernier, le prix de l’or du COMEX est passé de 1673 $ le 5 juin à 2080 $ le 5 août. Si les prix des obligations restent fermes dans les semaines à venir et que les rendements à 10 ans restent stables entre 1,60 et 1,75. % gamme, le marché reprendra rapidement ses esprits et les prix monteront en flèche. Les prix peuvent-ils évoluer aussi rapidement cet été que l’été dernier? Encore une fois, cela dépend presque entièrement de la façon dont le marché obligataire évoluera dans les semaines à venir.

Et il n’en faudra pas beaucoup pour faire remonter les prix. Il existe plusieurs niveaux clés que les commerçants et les techniciens surveilleront à mesure que les prix augmenteront. À mesure que ces niveaux se briseront à la hausse, le prix générera encore plus d’élan et un autre cycle vertueux de sommets plus élevés suivra.

Pour l’instant, observez la moyenne mobile sur 50 jours et la ligne de tendance «haussière» sur le graphique à long terme (illustré par une flèche violette ci-dessous). Une fois au-dessus des deux, le prix dépassera 1780 $ et cela excitera les day traders et les compteurs de vagues du monde. Au-delà de là, le prix se dirigera vers la moyenne mobile de 200 jours et une cassure de cet indicateur clé entraînera un niveau d’excitation encore plus élevé pour le secteur.

