L’or du COMEX en été | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Craig Hemke, Sprott Money:

Il y a cinq semaines, nous avons écrit que des taux d’intérêt réels fortement négatifs allaient faire grimper les prix dans les semaines à venir, et jusqu’à présent, cette prévision se déroule comme prévu. Alors que se passe-t-il ensuite? C’est le sujet cette semaine.

Donc, je suppose que, tout d’abord, nous devrions commencer par le lien vers ce poste à partir du 13 avril. Le prix de l’or du COMEX avait clairement doublé au niveau de soutien attendu de 1680 $. Cependant, le prix n’avait récupéré qu’environ 60 $ à ce moment-là et de nombreux «experts» appelaient à des creux encore plus profonds dans les semaines à venir. Je suis fortement en désaccord avec cela pour les raisons expliquées dans cet article:

Bref, l’IPC de mars avait bondi à + 2,60% et, avec des taux des bons du Trésor à 10 ans à 1,65%, le taux d’intérêt corrigé de l’inflation ou «réel» était soudainement tombé à -0,95%. Cela était remarquable parce que la dernière fois que les taux réels étaient proches de -1,00%, c’était en août 2020. Et à quoi se négociait l’or du COMEX à l’époque? Tous les temps les plus hauts près de 2100 $.

Cela a créé une inefficacité évidente du marché qui serait bientôt exploitée et corrigée. Ce que vous avez vu au cours des cinq semaines qui ont suivi, c’est une réduction de cet écart.

Cependant, les taux d’intérêt réels n’ont fait que devenir plus profondément négatifs, car l’IPC d’avril publié la semaine dernière montrait un taux d’inflation annualisé de + 4,2%. Avec le rendement du billet à 10 ans toujours à 1,65%, cela place le rendement corrigé de l’inflation à -2,55%! La prise de conscience de cela s’infiltre lentement dans le monde de l’investissement en général, mais il semble que beaucoup soient encore enchantés par le non-sens «transitoire» du président Powell.

Les rendements réels redeviennent de plus en plus négatifs, même si les rendements nominaux des bons du Trésor à 10 ans restent quelque peu limités. pic.twitter.com/SGYpSGgR73

– Lisa Abramowicz (@ lisaabramowicz1) 18 mai 2021

Et peut-être que je devrais m’arrêter ici pour expliquer deux choses à propos de ce truc «transitoire».

L’utilisation contondante de «transitoire» n’est que la première incursion de Powell dans le contrôle de la courbe de rendement à couper le souffle. Il essaie de convaincre les investisseurs obligataires de continuer à acheter de la dette américaine avec un rendement inférieur à 2,0% en les rassurant sur le fait que l’inflation ne restera pas aux niveaux actuels. L’inflation que vous voyez n’est PAS transitoire. Les États-Unis connaissent actuellement LES DEUX moteurs de l’inflation. Et qu’est-ce que c’est? L’inflation «poussée par les coûts» due à la hausse des coûts des intrants tels que le cuivre, le bois d’œuvre, le sucre, le maïs, le soja, etc. Mais aussi l’inflation «tirée par la demande» où les paiements de transfert gouvernementaux et les salaires plus élevés conduisent à trop de dollars pour trop peu de biens.

Les taux réels vont donc rester négatifs, et ils évolueront encore plus négativement dans les semaines et les mois à venir. Cela rend l’or physique (et l’argent) extrêmement attrayant par rapport aux investissements traditionnels / fondamentaux dans la dette américaine. Une demande plus élevée équivaut à des prix plus élevés, même dans le repaire des voleurs et des vipères qu’est le COMEX.

Mais l’or évolue également sur le graphique que nous surveillons au TF Metals Report depuis la mi-avril. Et qu’est-ce que c’est? De retour le 15 avril, et avec un prix de 1755 $, l’or du COMEX s’est rompu et a traversé sa moyenne mobile de 50 jours. Était-ce un gros problème? OUI! Pourquoi?

Le graphique ci-dessous est ce que nous avons capturé ce jour-là. L’année 2019 a été une forte continuation du marché haussier de l’or qui a commencé en novembre 2018, lorsque les taux nominaux et réels (il y a encore ce terme) ont culminé et que la Fed a été forcée de changer de politique et de s’orienter vers un assouplissement. Deux fois en 2019, le prix de l’or du COMEX est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours, puis s’est déplacé latéralement et vers le bas dans ce qu’on appelle une «consolidation haussière». Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ces deux consolidations ont pris fin après environ 90 jours, puis le prix a recommencé à augmenter.

Si vous regardez de près, le premier rassemblement post-drapeau était d’environ 19% en 90 jours et le second d’environ 13% en 80 jours. Alors j’ai demandé aux membres du TFMR… Puisque nous sommes toujours dans un marché haussier, et comme il est clair que nous venons de terminer une nouvelle consolidation haussière avec ce double fond en mars, pourquoi ne devrions-nous pas nous attendre maintenant à un rallye au début de l’été?

Et si, à partir de 1750 $ le 15 avril, le prix de l’or du COMEX devait augmenter de 15% au cours des 80 à 90 prochains jours, où cela le mettrait-il? En tant que tel, notre objectif a depuis été de 2 000 $ au début de juillet.

Vous remarquerez peut-être ensuite qu’à partir de ce moment, le mardi 18 mai, nous sommes à environ 40% de la période et que le prix est d’environ 45% par rapport à notre objectif.

Quelle est la prochaine étape qui conduira le prix vers notre objectif du début de l’été? Plus d’inflation et un FOMC de juin qui n’inclura PAS de discussion sur le «taper QE» ou une hausse des taux des fonds fédéraux. Au lieu de cela, vous allez entendre parler de cette petite beauté qui a été publiée vendredi dernier et est passée en grande partie inaperçue par la communauté mondiale des investisseurs:

Et qu’est-ce que c’est? N’oubliez pas que «l’inflation transitoire» est tout simplement le premier pas de Powell au contrôle de la courbe de rendement impressionnant. La deuxième étape est un ajustement du programme actuel de QE où la Fed s’oriente vers l’achat de plus d’échéances à plus long terme. Cette décision atténuera la pression d’éviction actuelle sur les taux courts tout en fournissant un certain soutien à l’achat pour des taux plus longs. Et c’est exactement ce que la Fed a annoncé vendredi dernier! Alors voici un autre lien. Cela a été publié le 19 janvier, et cela semble certainement bien fonctionner:

Alors mettons tout cela ensemble …

L’inflation est là pour rester et augmenter. En maintenant les taux à long terme à un niveau inférieur à 1,75%, la Fed promeut des taux réels fortement négatifs. Le graphique suggère au moins 100 $ supplémentaires de rallye des prix au cours des six ou sept prochaines semaines.

Et enfin, tout se déroule comme nous l’avions prévu en janvier. Le retour à 2 000 $ ne sera pas le sommet de l’année. Le prix peut s’arrêter là pendant quelques semaines et se consolider à nouveau, car c’est simplement ainsi que les marchés fonctionnent. Cependant, alors que nous entrons en août, puis au quatrième trimestre, les prix remonteront et les objectifs que nous avons fixés en janvier seront visibles. Si vous avez manqué cette prévision, vous pouvez la consulter ici:

