L’or en volleyball féminin qui a assuré la table des médailles pour les États-Unis

Les États-Unis ont remporté la médaille d’or en volleyball féminin pour la première fois, après avoir battu le Brésil 3-0 lors de la grande finale de Tokyo 2020 à l’Ariake Arena de Tokyo, dans une victoire au goût de gloire pour Team USA, qui après avoir obtenu la médaille d’or dans cette discipline, a pratiquement assuré la tête de la médaille table à ces Jeux Olympiques.

L’équipe nord-américaine a dominé de bout en bout lors du duel final de volleyball féminin et encore une fois, Andrea Drews, avec 15 points, Michelle Bartsch-Hackley avec 14 et le capitaine, Jordan Larson avec 12, Ils ont dirigé la victoire américaine pour obtenir une médaille d’or qui avait été refusée lors des dernières éditions olympiques

La représentation américaine a pris sa revanche sur le Brésil, qui les avait battus en finale de volley-ball féminin, dans les éditions de Pékin 2008 et Londres 2012, en plus d’ajouter également un autre argent à Los Angeles 82 et un bronze à Barcelone 92Par conséquent, cet or signifie le premier dans l’histoire des États-Unis au sein de cette discipline.

Ce triomphe signifiait aussi pour les États-Unis la consolidation en tête du tableau des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, car bien qu’ils aient égalé la Chine avec 38 médailles d’or, après la victoire de l’équipe féminine de basket-ball, la médaille d’or en volley-ball féminin, la délégation américaine a fait ses adieux à la capitale japonaise en tant que première gagnante, avec un total de 39 médailles d’or , 41 argent et 33 bronze.

Les États-Unis ont remporté la médaille d’or, pour la première fois de leur histoire en volleyball féminin, qui a clôturé l’activité à Tokyo 2020 et où les équipes du Brésil et de la Serbie ont complété le podium., après que les Européens ont battu la Corée du Sud 3-0 dans le match pour la médaille de bronze.