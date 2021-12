L’or est numérisé : ils créent le Gold Token, qui nous permet d’investir dans l’or grâce aux monnaies numériques | Vie

L’or a toujours été considéré comme une valeur sûre, mais avec les crypto-monnaies, votre investissement a été un peu négligé. SEBA Bank vient de le résoudre en créant le Gold Token.

Il n’y a pas un jour où l’on ne parle pas de crypto-monnaies. Ils sont l’une des nouvelles de l’année et il y a toujours quelque chose de nouveau à raconter, comme aujourd’hui un pont a été créé entre l’or et la technologie blockchain.

Voyant que les monnaies numériques sont au sommet, il a été utilisé pour créer le jeton d’or. Cette devise vous permet d’investir numériquement dans l’or physique. Cela signifie que nous pouvons obtenir cette crypto-monnaie, mais cela nous donne la possibilité d’avoir de l’or véritable.

SEBA Bank, une plateforme de banque d’actifs numériques, l’a fait pour qu’il y ait un accès rentable et responsable à l’or. Cela a été possible grâce à Argor-Heraeus et aXedras, des plateformes de métaux précieux basées sur la blockchain.

C’est censé être un moyen de pérenniser un titre comme l’or, qui a toujours été sûr et rentable.

La chose la plus importante est que Les jetons d’or permettent aux investisseurs de les échanger contre de l’or physique en le commandant dans l’une des raffineries associées. Cela rend moins cher de le transporter d’un endroit à un autre et de le stocker en toute sécurité.

Redonner à l’or son éclat

Ces jetons peuvent également être utilisés comme monnaie stable. Les crypto-monnaies ont beaucoup augmenté et certaines ont réussi à maintenir des valeurs fiables. Son prix ne changerait pas autant que celui du Bitcoin ou de l’Ethereum, dont le coût a été multiplié cette année par plusieurs centaines.

L’or, qui a toujours été une référence pour n’importe quelle devise ou prix, entre ainsi dans le monde numérique. Avec sa capacité à être échangé contre de l’or véritable, devient un pont entre les deux mondes.

Chaque jour, des crypto-monnaies arrivent sur le marché avec de grandes ambitions, mais ces 5 en particulier ont un avenir vraiment prometteur.

Sa valeur stable protégerait les investisseurs de la volatilité des crypto-monnaies et offrirait un cadre d’investissement plus sûr, en particulier compte tenu des escroqueries qui se sont produites.

Avec de l’or dans le monde des crypto-monnaies, il est possible que certains se lancent dans l’aventure du marché numérique. À la fin, l’or est toujours censé remonter.