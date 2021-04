L’or et l’argent bougent peu à la publication de la déclaration du FOMC ⋆ .

de Silver Doctors:

Le président de la Fed, Jerome Powell, occupe le devant de la scène lors d’une conférence de presse à 14h30 HNE. Regardez-le ici…

(par Half Dollar) La Fed vient de conclure sa dernière réunion de deux jours du FOMC.

Voici la déclaration de la Fed dans son intégralité (audacieux ajouté pour souligner):

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La pandémie de COVID-19 cause d’énormes difficultés humaines et économiques aux États-Unis et partout dans le monde. Dans un contexte de progrès en matière de vaccination et de soutien politique solide, les indicateurs de l’activité économique et de l’emploi se sont renforcés. Les secteurs les plus durement touchés par la pandémie restent faibles mais se sont améliorés. L’inflation a augmenté, reflétant en grande partie des facteurs transitoires. Dans l’ensemble, les conditions financières restent accommodantes, reflétant en partie les mesures politiques visant à soutenir l’économie et le flux de crédit aux ménages et aux entreprises américains.

Le Comité cherche à atteindre un taux maximal d’emploi et d’inflation au taux de 2% sur le long terme. Avec une inflation constamment inférieure à cet objectif à plus long terme, le Comité cherchera à atteindre une inflation modérément supérieure à 2% pendant un certain temps afin que l’inflation s’établisse en moyenne à 2% dans le temps et que les anticipations d’inflation à long terme restent bien ancrées à 2%. Le Comité prévoit de maintenir une orientation accommodante de la politique monétaire jusqu’à ce que ces résultats soient atteints. Le Comité a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 0 et 1/4 pour cent et espère qu’il sera approprié de maintenir cette fourchette cible jusqu’à ce que les conditions du marché du travail aient atteint des niveaux compatibles avec les évaluations du Comité sur l’emploi maximal et l’inflation a augmenté. à 2 pour cent et est en voie de dépasser modérément 2 pour cent pendant un certain temps. En plus, la Réserve fédérale continuera d’augmenter ses avoirs en titres du Trésor d’au moins 80 milliards de dollars par mois et en titres adossés à des hypothèques d’agence d’au moins 40 milliards de dollars par mois jusqu’à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été accomplis vers les objectifs maximaux d’emploi et de stabilité des prix du Comité. Ces achats d’actifs contribuent à favoriser le bon fonctionnement du marché et des conditions financières accommodantes, soutenant ainsi le flux de crédit vers les ménages et les entreprises.