L’or et l’argent interrompent le rallye de deux semaines sur un dollar fort; les prix des lingots reprendront-ils à la hausse en mars cette semaine?

Par Tapan Patel

Les prix des produits de base se sont échangés de manière mitigée au cours de la semaine écoulée, les prix des lingots se négociant à la baisse tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut ont connu des échanges volatils sur le blocage du canal de Suez. Les métaux de base ont connu un commerce mixte, maintenant la fourchette de négociation inférieure sur un dollar plus fort et la demande chinoise.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, les prix au comptant de l’or au COMEX ayant chuté de 0,73% à 1732,52 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or à MCX ont fini en baisse de 0,84% à Rs 44 642 les 10 grammes, la roupie plus forte ayant ajouté une pression sur les prix de l’or intérieur. La roupie au comptant a fini à plat face au dollar pour la semaine, témoin de la reprise dans la seconde moitié de la semaine. Les avoirs d’ETF sur l’or ont continué de sortir alors que les avoirs sur les actions SPDR Gold sont tombés à 1037 tonnes au cours de la semaine, en baisse par rapport aux 1052 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 1269 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont fini à la baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant plongé de plus de 4,52% à 25,06 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver May ont chuté de 4% à 64 805 Rs par kilogramme. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué les positions longues nettes de 3018 lots la semaine dernière. Les prix de l’argent se sont échangés à la baisse avec de faibles préoccupations de croissance à la demande des métaux industriels et des craintes de pandémie.

Les prix du lingot ont interrompu le rallye de deux semaines sous pression alors que le dollar plus fort et la hausse des rendements obligataires ont pesé sur les prix. L’augmentation des cas de virus en Europe et la peur des mesures de verrouillage ont stimulé les achats d’indice dollar contre un euro plus faible et des devises comparables. Les rendements obligataires américains ont bondi en raison de la faiblesse des adjudications de bons du Trésor et des commentaires de la Fed qui ont accru la pression sur les métaux précieux. Les prix de l’argent ont été vendus en raison des inquiétudes suscitées par la demande de métaux industriels, les dirigeants européens faisant allusion à des mesures de verrouillage. L’indice du dollar a rebondi de 0,91% à 92,76 pour la semaine. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont oscillé autour de leurs plus hauts sur 13 mois à 1,66% au cours de la semaine.

Nous nous attendons à ce que les prix des lingots s’échangent latéralement à la hausse la semaine prochaine. Les prix de l’or ont maintenu des niveaux de support clés à 1680 $, maintenant la fourchette entre 1720 et 1740 $ l’once. L’or au comptant du COMEX a une résistance importante près de 1740 $ / 1760 l’once et un support à 1710 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en avril ont une résistance à court terme à Rs. 45200 pour 10 grammes et support à Rs 44,200 pour 10 grammes. Le spot argent du COMEX a une résistance à court terme à 25,60 $ l’once avec un support à 24,50 $ l’once. MCX Silver May a une résistance importante à Rs 67 000 par KG et un support à Rs 63 000 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

