L’or et les bourses sociales liées au clic

Par Madan Sabnavis

SEBI a fait deux propositions intéressantes à considérer pour les bourses. La première est une bourse de l’or et l’autre une bourse sociale. S’il sera ouvert à de nouveaux acteurs, les bourses existantes pourront également disposer de guichets séparés pour ces produits, tout comme il en existe pour les PME ou les dérivés de devises. Après la fusion de SEBI et de FMC, les bourses existantes peuvent également traiter des matières premières.

Une bourse d’or au comptant est une idée nouvelle, où l’on peut acheter et vendre de l’or sur la bourse après avoir déposé l’or dans des coffres-forts et obtenu un reçu électronique d’or (EGR). À première vue, ce concept semble prometteur mais doit rivaliser avec d’autres options d’investissement dans l’or.

Premièrement, il existe des futures sur l’or qui sont très liquides sur MCX, avec option de livraison. Avoir un marché au comptant est une bénédiction pour la bourse, car les membres peuvent avoir directement un prix de référence et peuvent négocier de manière transparente dans les deux segments. Il peut y avoir un avantage ici pour la bourse qui a un quasi-monopole sur les dérivés de l’or. Les contrats à terme sont plus efficaces que le commerce au comptant pour les investisseurs, car la marge à placer est d’environ 5%.

Deuxièmement, il y a les obligations en or émises par la RBI qui donnent un intérêt de 2,5%. Cela donne à chacun les avantages du mouvement des prix sans avoir à s’accrocher au métal. C’était l’idée derrière le Sovereign Gold Bond, dont le but était de réduire la demande physique par le biais des importations tout en offrant une opportunité d’investissement. Le handicap est qu’il a une durée de vie fixe de huit ans (ne peut être remboursé par anticipation qu’après cinq ans) avec 4 kg étant la limite d’investissement chaque année. C’est un bon produit car lorsqu’il s’agit d’EGR, il faut supporter les frais de coffre-fort, ce qui ne tient pas, pour les obligations en or.

Troisièmement, il existe des ETF en or où le gestionnaire de fonds s’occupe de la valeur liquidative et négocie régulièrement de l’or tout en maintenant les réserves afin que le détenteur puisse échanger les parts de l’ETF contre de l’or, si nécessaire.

La question plus large est de savoir pourquoi quelqu’un devrait-il entrer sur la bourse de l’or alors qu’il existe d’autres options ? Les contrats à terme sur l’or se traitent au prix futur mais suivent les règles du trading au comptant où la livraison est possible, mais pas efficace. Et tout cela se passe dans un environnement où le détenteur d’or traditionnel ou conservateur ne veut pas perdre de vue le métal et achète et conserve des bijoux dans le casier. Mais les échanges ne peuvent être laissés de côté et vont sûrement se précipiter pour ouvrir ces guichets.

La bourse sociale est un concept nouveau dans la mesure où ce sera une plate-forme pour la dette et les capitaux propres à lever par un ensemble différent d’entreprises (définies comme à but lucratif ou à but non lucratif, mais exclut les entreprises ordinaires) où l’argent est utilisé à des fins sociales telles que définies par le SEBI et couvre 15 domaines. On se souvient de l’émission d’obligations vertes par les banques dont les fonds servaient à financer des projets respectueux de l’environnement.

Ici, le concept a été élargi, plus en ligne avec le dicton ESG, et donc il y a un bien social en train d’être accompli. Il y a bien sûr la question du contrôle de l’utilisation de ces fonds. Il y a un contrôle mis par le SEBI à ​​travers des processus d’audit qui conduiront vraisemblablement également à l’imposition de pénalités en cas d’écarts.

Le problème est que l’argent est fongible et qu’il devient donc difficile de séparer la source de financement de son utilisation. Lorsque les banques prêtent dans un « objectif écologique », elles surveillent l’utilisation finale, comme elles le font pour tout prêt ; par conséquent, en général, il y a conformité. Mais en ce qui concerne le marché, ces audits deviennent plus difficiles, surtout si les entités ne sont pas des entreprises qui ont une présentation prédéfinie de leurs comptes.

On parle ici d’obligations émises par des entités jusqu’alors non réglementées. Il pourrait y avoir une grande appréhension et il serait nécessaire de donner des signaux au public investisseur par le biais de notations obligatoires à la fois pour les actions et la dette.

En mettant clairement l’accent sur l’ESG, le gouvernement peut donner une impulsion verte en offrant des allégements fiscaux aux investisseurs de ces obligations. Cela peut aider le public à participer activement à un autre type de révolution verte.

Économiste indépendant et auteur de « Hits & Misses : The Indian Banking Story ». Les vues sont personnelles

