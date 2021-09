L’or mènera-t-il l’argent plus haut ? 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Cette analyse se concentre sur la livraison physique d’or et d’argent sur le Comex alors que nous passons de septembre à octobre. Voir l’article Qu’est-ce que le Comex pour plus de détails.

Argent : mois de livraison récent

Silver a presque terminé le mois de livraison majeur de septembre. Comme on peut le voir ci-dessous, le montant livré est inférieur à ces derniers mois à 5 377 contrats. Actuellement, il y a 294 contrats ouverts, mais ce ne sera même pas suffisant pour dépasser le montant de juillet de 6 692.

Figure : 1 Volume de livraison récent sur un mois comparable

L’examen de l’activité en milieu de mois montre également des résultats médiocres. La barre rouge ci-dessous indique combien de contrats ont été ouverts et livrés au cours du même mois. Septembre a eu 143 ouvertures et clôtures en milieu de mois, ce qui est inférieur même au mois mineur d’août qui a vu 184 de ces contrats. Peut-être que la doublure « d’argent » est que l’activité de juillet ne s’est pas répétée là où Open Interest s’est effondré à la clôture, suivi de plus de 1 000 contrats réglés en espèces au cours du mois (plutôt que de se présenter pour une livraison physique). Pourtant, le nombre total de juillet était supérieur à celui de septembre de plus de 1 000 contrats.

Figure : 2 Livraison en 24 mois et premier préavis

Bien qu’il s’agisse d’une tendance préoccupante montrant une moindre demande de livraison physique parmi les titulaires de contrat, il est toujours important de suivre le mouvement physique du métal. Ces dernières semaines, l’argent a quitté les coffres du Comex à un rythme assez rapide.

Un examen historique du mois de septembre montre que ce mois est décevant, surtout compte tenu du prix plus élevé de l’argent par rapport aux dernières années. Le graphique ci-dessous montre le montant notionnel de livraison au cours des mois de septembre précédents.

Figure : 3 livraisons théoriques

Argent : prochain mois de livraison

Le contrat d’octobre est à environ une semaine du premier avis. La tendance est à nouveau, malheureusement négative. Après avoir commencé fort, l’intérêt ouvert a lentement diminué jusqu’à la clôture de la semaine prochaine. Là où les contrats les plus récents se sont accélérés jusqu’à la clôture des contrats, octobre montre une finition faible.

Avec la récente baisse des prix de l’argent, le déclin de l’intérêt pour le métal physique n’est pas tout à fait surprenant. Cependant, une fois que la Fed ne parvient pas à respecter ses hausses progressives et ses taux d’intérêt, il est difficile de croire que cette tendance ne s’inversera pas rapidement et assez brutalement.

Figure : 4 Compte à rebours des intérêts ouverts

Les mois mineurs sont en baisse depuis le plus haut atteint en avril. Avec seulement 1617 contrats en cours, il est difficile d’imaginer que cette tendance s’arrêtera en octobre.

Figure : 5 livraisons historiques

Or : mois de livraison récent

Les graphiques ci-dessous suivent le même ordre que les graphiques d’argent ci-dessus.

L’or de septembre est un mois de livraison mineur et a divergé de l’argent, faisant preuve de résilience. Les trois derniers mois ont montré une tendance à l’accélération, septembre atteignant 2 859 contrats.

