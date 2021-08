L’or montre la vie, l’argent mélangé 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Cette analyse porte sur la livraison physique d’or et d’argent sur le Comex fixée au 21 septembre 2021. Voir l’article Qu’est-ce que le Comex pour plus de détails.

Argent : mois de livraison récent

Silver a terminé un mois de livraison mineur. Comme on peut le voir ci-dessous, le montant livré est inférieur à ces derniers mois à 2 149 contrats. Actuellement, il n’y a aucun contrat ouvert, il s’agit donc probablement du total pour le mois.

Figure : 1 Volume de livraisons récent sur un mois comparable

L’examen de l’activité en milieu de mois montre également des résultats médiocres. La barre rouge ci-dessous indique combien de contrats ont été ouverts et livrés au cours du même mois. Le mois d’août comptait 149 de ces contrats, au-dessus des 74 d’avril mais en dessous des 679 de juin. Le contrat de mi-mois ouvert pour livraison (une forte indication de la demande physique) est le principal facteur pour le mois d’août étant inférieur au contrat de juin, comme indiqué ci-dessus.

Figure : 2 Livraison en 24 mois et premier préavis

Malgré un nombre légèrement inférieur à celui des derniers mois mineurs, il est toujours important de replacer ce mois d’août dans son contexte historique. Le graphique ci-dessous montre le montant notionnel de livraison au cours des mois d’août précédents. Certaines des divergences sont dues au fait que le prix actuel de l’argent est plus élevé et non seulement à un volume de contrats élevé, mais que le mois d’août le plus récent est nettement supérieur aux contrats d’août précédents. Cela montre que la demande de livraison est toujours historiquement élevée.

Figure : 3 livraisons théoriques

Argent : prochain mois de livraison

Sautant en septembre, un mois de livraison majeur montre que l’argent est en dessous de la ligne de tendance par rapport aux derniers mois majeurs. Il est encore trop tôt pour évaluer à quoi ressemblera la livraison pour septembre sur la base du graphique ci-dessous, mais à 5 jours de la fin, 47 000 contrats sont encore ouverts pour septembre.

Figure : 4 Compte à rebours des intérêts ouverts

Les livraisons sont en baisse constante depuis qu’elles ont culminé en juillet dernier à 17 294 contrats. Juillet a vu un comportement très suspect. On aurait dit qu’un mois de livraison record était possible, Open Interest est tombé d’une falaise le dernier jour avant le premier avis (voir la figure 2 ci-dessus).

Ce mois devrait être une bonne indication pour savoir si la livraison physique est toujours très forte ou commence à décliner.

Figure : 5 livraisons historiques

Mois majeur : coût pour lancer

Le coût de roulement est la différence entre le mois en cours et le prochain mois majeur (décembre). Il a été légèrement supérieur à ces derniers mois, mais pourrait ne pas être suffisamment élevé pour déclencher des livraisons importantes.

Figure : 6 Coût du rouleau

Or : mois de livraison récent

Les graphiques ci-dessous suivent le même ordre que les graphiques d’argent ci-dessus.

L’or d’août est un mois de livraison majeur. L’or d’août a finalement inversé la tendance, terminant plus haut qu’en juin avec 25 845 contrats en attente de livraison et 51 contrats encore ouverts.

Figure : 7 Volume de livraisons récent sur un même mois

L’histoire la plus convaincante est ce qui s’est passé au cours du mois. L’or d’août n’avait ouvert que 19 000 contrats en première position. Cela signifie que 6 863 contrats ont été ouverts pour livraison immédiate au cours du mois d’août. Du point de vue du mois majeur, il s’agit du plus grand nombre depuis juin dernier, avec 7 969 contrats ouverts pour livraison.

Cela implique une forte demande physique d’or. Après avoir chuté mois après mois, c’était formidable de voir une augmentation du volume de livraison. Surtout parce que cela s’est produit en milieu de mois. Août ressemblait à l’origine à un gros échec (barre verte ci-dessous).

