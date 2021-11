L’or numérique est-il différent de l’ETF or ou des obligations souveraines en or ?

De nombreux investisseurs suivent l’approche SIP en accumulant régulièrement de l’or en petites quantités pour des objectifs à long terme.

À des fins de diversification des actifs, la plupart des planificateurs financiers suggèrent d’investir dans le métal jaune jusqu’à 10 pour cent de son portefeuille. Mais acheter de l’or physique sous forme de bijoux ou de pièces d’or s’accompagne de son lot de problèmes – du stockage aux frais de fabrication élevés, etc. La possession d’or sous forme papier par des moyens numériques a augmenté et l’or numérique devient rapidement plus facile, moyen plus simple et rentable de participer au potentiel de l’or en tant que classe d’actifs.

Acheter de l’or numérique signifie simplement que vous dépensez de l’argent mais que vous n’obtenez pas d’or physique en main, au lieu de cela, vous obtenez un certificat ou un document indiquant la quantité d’or achetée par vous ou un relevé en ligne indiquant les avoirs.

Les trois façons les plus populaires de posséder de l’or numériquement sont l’achat d’obligations souveraines en or (SGB), de fonds négociés en bourse (ETF) et d’unités d’or sur des sites Web ou des applications. « Les trois produits – Digital Gold, Sovereign Gold Bond et Gold ETF – sont des moyens numériques d’investir dans l’or », déclare Renisha Chainani, responsable de la recherche, Augmont – Gold for All.

Mais, avant de mettre votre argent dans l’un d’entre eux, assurez-vous de connaître certaines des différences fondamentales entre eux.

Selon Renisha, quelques différences clés entre Digital Gold, Sovereign Gold Bond et Gold ETF sont :

Gold ETF et SGB sont négociés en bourse, il y a donc des heures d’investissement limitées de 9h à 15h30, tandis que l’or numérique peut être acheté et vendu 24h/24 et 7j/7. La liquidité est donc le principal différenciateur. La période de blocage pour SGB est de 5 ans et il y a un coût de transaction élevé à payer en cas de vente avant l’échéance. Alors que pour Digital Gold, il n’y a pas de tel verrouillage, il pourrait être vendu dès le lendemain. Avec l’or numérique, vous achetez la valeur réelle de l’or qui est stocké sous forme physique dans un coffre-fort. L’or numérique est accompagné d’une assurance de la valeur totale investie, contrairement aux SGB. L’or numérique n’entraîne aucun coût, à l’exception d’un prélèvement unique de 3% de TPS. Les ETF sur l’or entraînent des frais annuels récurrents d’environ 0,5 à 1 %. Vous n’avez pas besoin de détenir un compte Demat pour acheter de l’or numérique, comme dans le cas des ETF et SGB sur l’or.

Les obligations souveraines en or sont émises par le gouvernement et le prix d’achat et de remboursement est lié au prix du marché. Les obligations SG arrivent à échéance après 8 ans, cependant, une sortie prématurée est autorisée après 5 ans et elles sont négociées en bourse. On peut également acheter des obligations en or, qui ont été émises plus tôt, auprès des bourses. L’investissement minimum dans SGB est d’un gramme tandis que le maximum est de 4 kg d’or en un exercice.

Gold ETF est presque similaire aux fonds communs de placement où l’actif sous-jacent est l’or comme similaire aux actions des fonds communs de placement d’actions et ils représentent le papier-or car l’investissement est détenu dans votre compte Demat.

Certains des FNB aurifères disponibles sur NSE sont Nippon India ETF Gold BeES, Axis Gold ETF, HDFC Gold Exchange Traded Fund, ICICI Prudential Gold Exchange Traded Fund, Kotak Gold Exchange-Traded Fund, Quantum Gold Fund, entre autres.

Contrairement au SGB et au Gold ETF, l’or numérique via des portefeuilles électroniques ou des applications est beaucoup plus abordable. En ce qui concerne l’abordabilité, vous pouvez commencer à investir dans l’or numérique avec aussi peu que Re 1. De nombreux investisseurs suivent l’approche SIP en accumulant régulièrement de l’or en petites quantités pour des objectifs à long terme. « L’or numérique est super abordable. La meilleure partie de l’achat d’or en ligne est que vous pouvez l’acheter avec un minimum de Re. 1 ou 0,0005 g, ce qui n’est certainement pas possible si vous l’achetez physiquement. Cela élimine également le coût des frais que vous devez payer lors de la conception de toute forme de bijoux », ajoute Renisha.

Alors, où allez-vous acheter de l’or numériquement ? « En Inde, il existe essentiellement trois Digital Gold Players sous licence : Augmont-Gold For All, MMTC-PAMP, SafeGold. Une fois que vous investissez dans l’or numérique, ces sociétés commerciales achètent une quantité équivalente d’or physique et la stockent sous votre nom dans des coffres sécurisés. Cependant, il existe de nombreuses plateformes de portefeuilles électroniques, de courtiers et de sociétés de technologie financière qui ont des liens avec l’un de ces trois joueurs sous licence Digi Gold pour la commodité de leurs clients. Diverses plates-formes incluent Upstox, KredX, Reliance Securities, G-pay, Paytm, Phonepe, AmazonPay, etc. », explique Renisha.

Lorsque vous êtes sur différentes plateformes d’or numérique, il peut y avoir des différences de prix dont vous pouvez être témoin. « Il y a une différence très mineure dans le prix de l’or sur différentes plates-formes car le prix comprend le courtage, le stockage et l’assurance », informe Renisha. Gardez également un œil sur le prix d’achat et de vente et pas seulement sur le prix d’achat.

