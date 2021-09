L’or peut baisser sur les données des emplois aux États-Unis même si les salaires sont lamentables – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

in

Les prix de l’or ont marqué le pas cette semaine après avoir grimpé en flèche après le symposium de Jackson Hole. Les traders semblent avoir lu un discours du président de la Fed Powell comme « accommodant » dans lequel il a réussi à séparer le début des achats d’actifs QE progressifs des hausses de taux d’intérêt ultérieures, déclarant que cette dernière reste distante même si la première doit commencer cette année. .

Le manque de suivi semble évident. Les traders ont apparemment été encouragés par la position prudente de M. Powell, suggérant qu’ils anticipaient un engagement plus fort en faveur de la normalisation des politiques.

Néanmoins, leur réticence à adopter ce récit à l’avenir cette semaine semble mettre en évidence le fait que le haut dirigeant de la banque centrale a toujours fourni l’évaluation la plus belliqueuse des politiques futures depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus.

Les marchés de l’or se sont hérissés à la simple mention d’un retour en arrière du QE il y a quelques mois à peine.

Ils ont maintenant vu le début de ce processus dans les quatre mois alors que «dovish» parle haut et fort de la stratégie de communication de la Fed qui semble avoir réussi à acclimater les investisseurs à la nécessité de retirer le soutien d’urgence. Cela peut pousser les fonctionnaires à intensifier encore plus, à condition que l’économie s’y conforme.

Comment les données sur l’emploi aux États-Unis façonneront les paris sur la politique de la Fed

La dernière partie de ce titre entrera en jeu lorsque les rapports d’août sur l’emploi aux États-Unis seront publiés plus tard dans la journée. On s’attend maintenant à ce qu’il ralentisse les embauches, avec une augmentation de 750 000 de la masse salariale marquant le plus petit gain en quatre mois environ. Le taux de chômage devrait baisser alors même que l’inflation des salaires reste massive à 4% en glissement annuel.

Pris ensemble, cela laisse entendre que la faiblesse du chiffre global montre des pénuries de main-d’œuvre au lieu d’affaiblir la demande. Cela peut inspirer des inquiétudes quant à une atmosphère inflationniste de poussée des salaires, dans laquelle les entreprises répercutent les coûts de main-d’œuvre plus élevés sur les consommateurs en augmentant les prix des produits de base, et les travailleurs réagissent en exigeant des salaires encore plus élevés pour faire face à l’environnement économique.

Chaque fois qu’une telle dynamique se produit, elle peut transformer ce que la Fed dit toujours être une hausse « transitoire » de la croissance des prix en quelque chose de durable, faisant dévier la banque centrale alors qu’elle tente de ramener l’inflation à l’objectif de 2%.

Dans le cas où les marchés rencontreraient un risque appréciable quant à la probabilité que cela se produise après le rapport sur l’emploi, ils pourraient éventuellement dire que l’assouplissement quantitatif pourrait être officialisé dès la réunion du FOMC de septembre.

Les prix de l’or pourraient souffrir dans le contexte alors que l’USD progresse parallèlement aux rendements des obligations du Trésor, sapant l’attrait du métal jaune non porteur d’intérêts et éternel anti-fiat.

Analyse technique du prix de l’or

Les prix de l’or oscillent actuellement en dessous de la résistance à 1834,14 après avoir monté une vive reprise en août après avoir atteint un plus bas de 4 mois. Une divergence RSI négative avertit que la dynamique haussière s’affaiblit, ce qui pourrait ouvrir la voie à un renversement de tendance baissière.

Une clôture quotidienne en dessous du support à 1787,37 $ pourrait ouvrir la voie à une chute de l’or vers le support qui s’est formé à 1755,50 $. Au cas où ce support se briserait également, une chute à 1 700 $ et une révision des plus bas de 2021 à 1676,91 $ sont très probables. D’un autre côté, une poussée au-dessus de la résistance immédiate ouvrira la voie au métal précieux pour retester la prochaine résistance qui s’est formée à 1870,75 $.