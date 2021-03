L’or peut monter si les rendements obligataires baissent, l’inflation aux États-Unis augmente; voici ce que les graphiques suggèrent pour l’or MCX en FY22

L’indicateur de risque géopolitique est passé de 2 niveaux à 0,83 niveaux, en raison de l’annonce d’une vaccination réussie contre Covid

Par NS Ramaswamy

Les métaux précieux, en particulier l’or, sont fortement influencés par l’incidence et l’intensité de l’instabilité géopolitique. Cela étant, après avoir touché un plus bas en 2016, l’or a connu une remontée relativement régulière entre 2017 et mars 2020 en raison d’une série de tensions géopolitiques dans le monde. Celles-ci comprenaient les menaces nord-coréennes, la guerre commerciale américano-chinoise, les sanctions contre l’Iran, le Brexit et d’autres.

Au cours de l’exercice 2021, une année où l’impact de la pandémie de Covid19 a menacé de briser les économies mondiales et de faire des ravages sans précédent sur la santé humaine, les prix de l’or ont grimpé en flèche, passant de moins de 1500 dollars l’once en mars 2020 à un niveau record de plus de 2000 dollars l’once au début d’août 2020. Au-delà du sentiment d’incertitude suscité par la pandémie, les hausses du prix de l’or ont été alimentées par une combinaison de taux d’intérêt mondiaux bas et de hausse progressive de l’inflation, d’assouplissement quantitatif et de programmes d’emprunts publics accrus.

Puis vint la baisse des prix de l’or en raison de divers facteurs. Pour commencer, à la deuxième semaine d’août 2020, les tensions géopolitiques se sont calmées. L’indicateur de risque géopolitique est passé de 2 niveaux à 0,83 niveaux, en raison de l’annonce d’une vaccination réussie contre Covid et des attentes selon lesquelles il y aurait de meilleures relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, l’Iran et d’autres pays. Parallèlement, les achats d’or par la banque centrale – notamment en Russie – ont commencé à baisser avec la baisse des prix du pétrole brut. Tous ces facteurs ont conduit à une baisse des prix de l’or dans le monde.

Sur le plan intérieur, les prix de l’or ont également été touchés en raison des propositions du budget 2021, dans lesquelles le gouvernement indien a rationalisé les droits de douane sur l’or et l’argent.

Perspectives fondamentales de l’or et de l’argent pour l’année 2021-2022

L’or est bloqué à moins de 1 750 $ l’once depuis fin février 2021. Certains analystes estiment que la relance budgétaire supplémentaire d’une valeur de 1,9 billion de dollars pourrait faire grimper les prix. Par exemple, l’économiste Lawrence Summers a déclaré dans un article récent du Washington Post: «Il est possible que des mesures de relance macroéconomique à une échelle plus proche des niveaux de la Seconde Guerre mondiale que les niveaux de récession normaux déclenchent des pressions inflationnistes d’un type que nous n’avons pas vu dans une génération ». Ce type d’inflation est une bonne nouvelle pour la hausse des prix de l’or.

Les mesures de relance maintiendraient les taux d’intérêt bas, ce qui dévaloriserait le dollar ou l’indice du dollar, ce qui, à son tour, ferait monter l’inflation en conséquence. Si l’inflation augmente plus que le taux nominal à 10 ans, l’or pourrait alors se stabiliser et commencer à grimper, même si le rendement à 10 ans continue d’augmenter.

Pour aller de l’avant, l’un des choix pour le marché obligataire de la Fed américaine est d’essayer de calmer les craintes de rendement en signalant davantage d’achats de titres, risquant ainsi une nouvelle impulsion des anticipations inflationnistes; si les rendements se calment et que l’inflation est à la hausse, encore une fois, il est positif que les prix de l’or augmentent.

L’or ne commencera à augmenter que si les niveaux d’inflation augmentent aux États-Unis au-delà du seuil de rentabilité, renvoyant le rendement vers le sud. D’un autre côté, si les taux d’intérêt commencent à augmenter, alors il pourrait y avoir une pression supplémentaire sur les prix de l’or, car l’inflation serait apprivoisée et les rendements se comporteront systématiquement mieux.

Analyse technique de l’or et de l’argent

Pour l’année 2021-2022, l’or devrait se situer en moyenne à 1800 $. Nous nous attendons à ce qu’il atteigne un creux de 1600 $ (CMP 1731 $) et sur MCX, nous prévoyons qu’il tombera à un niveau bas de Rs 42000 (CMP Rs 45000).

L’argent devrait se situer en moyenne à 25 $. Nous nous attendons à ce que Silver atteigne un creux de 21 $ (CMP 25 $) et à Rs 52,000 sur MCX (CMP Rs 65,000).

Sur le plan supérieur, il y a une probabilité que l’or atteigne 1870 $ et l’argent atteigne 27 $ et sur MCX, il pourrait tester les niveaux de 52000 Rs et 72000 Rs, respectivement.

Nous recommandons un portefeuille composé de 10% -15% en OR. Cela peut être tenu électroniquement, sous forme démat, en investissant dans des produits dérivés. Alternativement, si des positions ouvertes sont détenues dans des contrats à terme, le report à la prochaine série d’expiration entraînerait un coût de report de l’ordre de 5% à 8% par an.

Divers moyens d’investissement dans l’or

(NS Ramaswamy est responsable des produits de base chez Ventura Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

