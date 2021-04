L’or rebondit alors que les marchés boursiers se débattent face à la poussée de Covid: est-ce le bon moment pour investir dans l’or?

Techniquement, l’or est dans une position idéale à court et à long terme.

Depuis le début du mois d’avril 2021, les marchés ont commencé à déraper, car la flambée des cas de Covid-19 a contraint de nombreux gouvernements d’État à imposer des restrictions aux activités économiques par le biais d’un couvre-feu et de verrouillages partiels pour contrôler la propagation de la maladie, forçant les investisseurs à se réfugier dans l’or. .

«La pandémie, le verrouillage, le ralentissement, la nouvelle normalité – c’était un mot rare avant 2020, mais l’année dernière a certainement changé notre façon de voir notre vie», a déclaré Brijesh Bhatia – Senior Research, Equitymaster.

Avec l’augmentation de la demande depuis le début du mois d’avril 2021, les prix de l’or ont commencé à rebondir et ont gagné plus de Rs 3000 par 10 gramme en environ 20 jours.

Alors que le métal jaune commence son ascension, est-ce le bon moment pour investir?

C’est un bon moment, estime Brijesh Bhatia. Avec plus de 10 ans d’expérience dans la cartographie et l’analyse technique, il explique pourquoi.

Faibles taux d’intérêt

L’économie mondiale est en train de s’effondrer et pour la protéger, certains proposent des taux d’intérêt nuls (ZIRP = Zero Interest Rate Policy) tandis que quelques-uns offrent NIRP (politique de taux d’intérêt négatifs). Dans un scénario NIRP, l’épargnant paie les banques pour qu’elles stockent leur argent pour elles.

Investissement dans l’or: découvrez les avantages d’investir dans l’or numérique par rapport à l’or physique

Le ZIRP et le NIRP entraîneront une baisse du rendement obligataire, ce qui aura un impact positif sur l’or. De plus, le risque d’une deuxième vague de coronavirus dans la plupart des pays transformera les investissements en or au fur et à mesure que l’argent circule dans l’achat de valeurs refuge.

La réduction du faible taux d’épargne par le gouvernement indien et l’inversion de la décision peuvent être un jeu politique, mais nous nous attendons à ce qu’elle entre en action tôt ou tard.

Rendement des obligations en hausse

Le rendement des obligations indiennes à 10 ans a brisé la ligne de tendance à la hausse de 16 ans (ligne rouge) en mars 2020 à 6,30% et est allé jusqu’à 5,688%.

Le mouvement en forme de U au cours de la dernière année a retesté le niveau de cassure et dans l’analyse technique, le nouveau test du prix est la meilleure entrée selon le rapport risque / récompense.

Je suis plus convaincu que le rendement est susceptible de baisser car la pente a tourné vers le sud après avoir retesté la panne.

COMEX Or

Techniquement, l’or est dans une position idéale à court et à long terme selon le graphique ci-dessous.

Futures d’or. Source: tradingview.com

Les taureaux seraient convaincus en regardant la structure multiple de COMEX Gold.

L’or se négocie à la confluence de plusieurs zones de support de la ligne de tendance haussière (ligne verte), du canal descendant (lignes parallèles bleues) et du 100WEMA (moyenne mobile exponentielle hebdomadaire, orange) qui est placé à 1685 $.

Si vous regardez le panneau inférieur du graphique, nous avons effectué l’analyse du cycle de temps et cela indique le temps de changement de tendance.

Le cycle de 17 semaines sur l’action des prix forme des sommets ou des creux majeurs et le début d’un nouvel élan. Si nous regardons le bas récent, le prix a formé un motif de chandelier doji de mouche dragon à la confluence du support et du temps parfait selon le cycle de temps.

Nous pensons que le creux récent de 1 673 $ sera détenu par les taureaux et nous pourrions nous diriger vers l’objectif de 2 500 $ qui pourrait être équivalent à environ 65 500 roupies par 10 grammes en Inde dans une perspective à long terme.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.