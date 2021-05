L’or renverse la tendance alors que les fonds enregistrent les deux plus grandes semaines d’entrées depuis octobre

Bitcoin, quant à lui, a connu ses sorties record au milieu de la récente correction. Le prix de l’or est également sur une tendance haussière au-dessus de 1900 $ tandis que BTC se bat pour un mouvement fort.

L’or se comporte bien depuis mars alors qu’il continue de grimper vers son sommet historique de 2075 $ l’once à partir d’août 2020.

L’année dernière, à la mi-mars, les prix des métaux précieux se sont effondrés avec le reste des classes d’actifs, tombant à 1 450 $. Et en moins de cinq mois, les prix de l’or ont bondi de plus de 43%.

Mais même depuis cet ATH, l’or a baissé, tombant à environ 1675 $ en mars de cette année. Maintenant, une fois de plus, après la baisse de 19,3%, les prix de l’or sont de retour sur la bonne voie.

Cette semaine, il est passé à 1 912 $ et se négocie actuellement autour de 1 890 $, de retour aux niveaux de début janvier.

Fait intéressant, la hausse des prix de l’or coïncide avec la baisse des prix du Bitcoin qui a chuté tout au long de ce mois. Le mois dernier, la BTC a fait son ATH à près de 65000 dollars, puis a jeté environ 54% à 30000 dollars la semaine dernière, trop tard en janvier.

Le prix du Bitcoin est instable en ce moment, se négociant entre 32k $ et 42k $.

Comme nous l’avons signalé, vers la fin de l’année dernière, l’or a commencé à enregistrer d’énormes sorties. Au cours des six mois précédant avril, plus de 20 milliards de dollars ont laissé des FNB adossés à des lingots. Pendant ce temps, Bitcoin a commencé à voir des tonnes d’afflux aidant la crypto-monnaie à atteindre de nouveaux sommets.

Mais, depuis fin avril, le bitcoin a enregistré des sorties record, bien qu’à peine 0,2% du total des actifs sous gestion (AUM). C’est exactement le contraire de ce que le lingot a connu.

Les fonds aurifères ont eu leurs plus grandes deux semaines d’entrées depuis octobre, alors que la couverture traditionnelle revient sous les feux de la rampe en partie aux dépens de Bitcoin. Alors que Bitcoin est aux prises avec des actions de prix faibles alors qu’il se repose après sa tendance haussière de 1610% de mars 2020 à avril 2021, l’or connaît un regain de vigueur dans un dollar plus faible et des rendements corrigés de l’inflation en baisse.

«Il y a encore tellement de confusion entre Bitcoin et or», a écrit Charlie Morris, fondateur de ByteTree, dans une note.

«Ils coexistent et prospèrent tous les deux dans un environnement inflationniste.»

Selon Morris, les flux de fonds ont un impact inhabituellement important sur la hausse du prix de l’or, et les flux sortants de Bitcoin font baisser les prix.

Les investisseurs ont retiré près de 14 milliards de dollars du FNB SPDR Gold Shares jusqu’au début du mois de mai; au cours de cette période, les FNB qui suivent l’or ont vendu près de 12 millions d’onces troy. Aujourd’hui, quelque 1,6 milliard de dollars ont été réinjectés dans le fonds pour faire de mai le meilleur mois depuis juillet.

Le SPDR AUM, qui avait chuté de 56,15 milliards de dollars le 30 mars par rapport au sommet de 84,24 milliards de dollars d’août dernier, est maintenant de retour à 63,75 milliards de dollars, selon Ycharts.

Cependant, l’enthousiasme pour Bitcoin n’a pas disparu et le stratège de Bloomberg Intelligence Mike McGlone, qui a un objectif de prix de 100000 dollars par BTC, dit qu’il y a encore une chance que la crypto puisse devenir un actif de réserve numérique, ce qui en vaut la peine.

«L’or perd peut-être de son importance, il peut donc être tout simplement prudent de se diversifier», a écrit McGlone.

«La nature humaine de la reconnaissance d’une nouvelle classe d’actifs est ce que nous considérons comme un support Bitcoin principal.»

Bitcoin / USD BTCUSD

35 360,8268 – 3 903,84 – 11,04%

Volume 45,97 b Changement – 3903,84 $ Ouvert 35360,8268 $ Circulation 18,72 m Plafond de marché 661,97 b

ANTY

