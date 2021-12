L’or se négocie à la hausse, soutenu par la dépréciation de la roupie, les prix pourraient évoluer latéralement pour augmenter la semaine à venir

Les prix de l’or se sont échangés à la hausse avec les prix au comptant de l’or au COMEX ont augmenté de 0,86% à 1798 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de février sur MCX ont gagné 0,89% à Rs. 48594 par 10 grammes.

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mixte, tandis que les prix des lingots se sont échangés à la hausse sur un dollar plus faible après le FOMC américain. Les prix du pétrole brut ont fini dans le rouge, témoignant de l’incertitude de la vente à la demande concernant les inquiétudes liées à l’omicron. Le complexe des métaux de base a été témoin d’achats à des niveaux inférieurs en raison d’une rupture d’approvisionnement du Pérou et de l’assurance de liquidités en Chine. Les prix de l’or se sont échangés à la hausse avec les prix au comptant de l’or au COMEX ont augmenté de 0,86% à 1798 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de février sur MCX ont gagné 0,89% à Rs. 48594 par 10 grammes pris en charge par la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a terminé en baisse de 0,40% à 76,09 par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des sorties de fonds alors que les avoirs des actions aurifères SPDR sont tombés à 979 tonnes par rapport aux 983 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 17932 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés avec les prix au comptant de l’argent au COMEX ont augmenté de 0,78% à 22,37 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver March ont augmenté de 1,61% à Rs. 62137 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont surperformé l’or avec un fort rebond suite à la hausse des métaux industriels. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 8291 lots la semaine dernière. Les prix des lingots se sont échangés, enregistrant le premier gain hebdomadaire depuis la mi-novembre. Les prix de l’or ont repris de l’élan après la réunion du FOMC américain, franchissant le niveau psychologique de 1800 $ l’once. La position belliciste des principales banques centrales avec une inflation plus élevée a stimulé la prime de risque sur les métaux précieux. Les chiffres de l’inflation aux États-Unis sont toujours au plus haut depuis près de 40 ans, tandis que l’Europe et le Royaume-Uni sont confrontés à des coûts énergétiques records. La FED américaine a décidé d’accélérer le rythme du tapering, tout en projetant trois hausses de taux en 2022.

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt de manière inattendue jeudi pour la première fois en trois ans, malgré les inquiétudes suscitées par le coronavirus pour lutter contre l’inflation la plus élevée depuis plus d’une décennie. L’indice du dollar a baissé de 0,49% à 96,57 tandis que les rendements des obligations américaines à 10 ans sont tombés à 1,40%, stimulant les achats de métaux précieux. Les prochaines données sur l’inflation aux États-Unis et les chiffres de l’emploi seront cruciales à surveiller pour évaluer la nouvelle tendance des prix des lingots.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1780 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en février ont une résistance à court terme à Rs. 49000 par 10 grammes et support à Rs. 48000 par 10 grammes. L’argent au comptant du COMEX a une résistance à court terme à 23,20 $ l’once avec un support à 21 $ l’once. MCX Silver March a une résistance importante à Rs. 63500 par KG et support à Rs. 60200 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

