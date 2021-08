L’or sous attaque avec Martin Armstrong ⋆ 10z viral

par Kerry Lutz, Réseau de survie financière :

Aujourd’hui, Martin Armstrong et je parle du gouvernement et de la cryptographie – face à la dette nationale, les États-Unis dépendent de la baisse du prix du dollar pour rembourser la dette qui a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie. En outre, nous sommes confrontés à d’autres questions d’approfondissement en examinant l’agenda 2030 de l’Europe. Mettre fin à la démocratie et mettre en œuvre un pouvoir partagé entre les nations aurait de nombreuses implications intéressantes, et nous nous penchons sur certaines d’entre elles. Nous discutons du FMI et de la volonté de créer une monnaie numérique universelle, qui serait au-dessus de toutes les lois et changerait la crypto-monnaie telle que nous la connaissons. Branchez-vous pour écouter alors que nous implorons les possibilités de la cryptographie pour les années à venir et l’interaction entre la dette, la stratégie de gouvernance et la monnaie numérique.

