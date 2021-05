L’or tente de voler la vedette à Bitcoin, qui attend une direction

Pendant ce temps, le dollar américain glisse, s’efforçant d’atteindre de nouveaux plus bas pour l’année, après que le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a réitéré qu’il ne s’attendait pas à une augmentation des taux avant l’année prochaine, ce qui signifie que la politique monétaire américaine restera facile.

Le Bitcoin ne sera probablement pas encore sorti du bois, car le prix reste inférieur à 50000 dollars.

Après avoir chuté à un peu moins de 42 150 $, un niveau qui a été vu pour la dernière fois au début de février, les traders n’excluent pas 38 000 $ pour le moment, ce qui est considéré comme une bonne opportunité d’achat de la baisse.

Selon Michael Novogratz, PDG de Galaxy Digital, Bitcoin (BTC) prendra son temps pour se rallier à nouveau.

«Je pense que nous allons consolider pendant un certain temps, quatre à six semaines», a déclaré Novogratz dans une interview, qualifiant une fourchette de prix de 40 000 $ à 50 000 $ juste. Tout comme Bitcoin, il s’attend à ce que la période de «consolidation» d’Ether soit comprise entre 2 800 $ et 4 000 $.

$ BTC dans un graphique: répartition croissante du coin, la résistance retestée a ensuite continué à baisser, se rapprochant maintenant du support des sommets précédents et de l’EMA200 sur Daily Historiquement, tout ce qui se trouve sous la ligne des trois lecteurs est une opportunité d’achat – en supposant qu’il s’agisse d’une correction, pas d’un marché baissier pic.twitter.com/tfnV0jjdEg – CryptoYoda (@ CryptoYoda1338) 17 mai 2021

Cependant, avec les taux de financement sur les contrats perpétuels Ether prenant de l’ampleur, suggérant la réentrée des spéculateurs sur le marché, le trader Loomdart voit «aspirer à une réduction de 30% du GBTC et s’écraser longtemps sur BTC lorsque sa covariance», comme le prochain gros commerce. ETH -1,06% Ethereum / USD ETHUSD $ 3,339.75

– 35,40 $ -1,06% Volume 45,62 b Changement – 35,40 $ Ouvert 3339,75 $ Circulation 115,93 m Capitalisation boursière 387,16 b 34 min Coinbase permet à plus d’un million d’utilisateurs de portefeuille d’utiliser DeFi – DEX, NFT, et plus 1 h Les spéculateurs ETH reviennent sur le marché, Certains or prudents d’une heure essaient de voler la vedette à Bitcoin, qui attend une direction

«Spot détermine le prix final des BTC. L’effet de levier détermine simplement le chemin à parcourir pour y parvenir. Vous pensez qu’un fonds va bombarder tout le spot BTC qu’ils ont acheté parce que «l’énergie est mauvaise»? Assez confiant que nous allons à ATH après ces charades », a-t-il ajouté.

Changement de génération unique

Quand il s’agit du PDG de Tesla, Elon Musk, exprimant ses inquiétudes concernant la consommation d’énergie de Bitcoin sur Twitter tout en faisant de nombreux commentaires sans instruction, Novogratz a déclaré qu’il prenait les «commentaires miniers de Musk à leur valeur nominale».

«Je ne pense pas que ce soit spécifique au Bitcoin, c’est tout ce qui est spécifique: le marché de l’or, YouTube – utilise tous beaucoup d’électricité. Et Elon a des activités dans l’énergie propre. »

“Ne manquons pas la vue d’ensemble pour la petite image”, a déclaré Novogratz.

«Nous traversons un changement de génération unique dans cette évolution de la crypto-blockchain, où l’infrastructure financière commence à être reconstruite. Ce processus prend de l’élan. »

Et c’est pourquoi Novogratz s’attend à ce que Bitcoin termine l’année plus haut. Comme nous l’avons signalé, Tom Lee de Fundstrat a en fait augmenté sa prévision de prix BTC de 100000 USD à 125000 USD d’ici la fin de l’année alors que le débat sur la consommation d’énergie de Bitcoin s’intensifie.

Selon Novogratz, le prochain catalyseur sera la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui approuvera un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin qu’il s’attend à la fin de cette période ou au début de l’année prochaine.

«Je suppose que le prochain catalyseur est l’ETF.»

Dollar vers le bas, or vers le haut

Alors que BTC a du mal à trouver son chemin, la valeur refuge traditionnelle en a profité pour atteindre 1870 dollars l’once. L’or a atteint un creux d’environ 1674 $ en mars, un niveau observé pour la dernière fois en juin 2020 et depuis lors, il a atteint ses niveaux de fin janvier 2021.

«Quand deux se battent, il y en a souvent un troisième qui en profite», a écrit l’analyste Mati Greenspan dans son bulletin d’information de lundi Quantum Economics.

«Dans ce cas, c’est parfaitement logique. Bitcoin a volé la vedette à l’or tout au long de cette série de mesures de relance budgétaire et monétaire trop enthousiastes. Alors maintenant que le bitcoin est en question et que les influenceurs de la cryptographie sont occupés par des luttes intestines, la couverture traditionnelle de l’inflation par une barre oblique de valeur fait son retour.

Alors que le métal précieux montre enfin une certaine vigueur, le dollar américain ne ressent pas la même chose. Le mouvement de l’indice USD coïncide en fait avec celui de l’or, car il est à la baisse depuis fin mars.

Aujourd’hui, l’indice USD est tombé à 89,754, s’efforçant d’atteindre de nouveaux plus bas pour l’année, qui avait été fixé à 89,2 la première semaine de janvier, vu pour la dernière fois vers mars 2018.

Cette glissade du dollar s’inscrit dans l’espoir renouvelé que les États-Unis ne hausseront pas les taux d’intérêt de sitôt après que le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a réitéré lundi qu’il ne prévoyait pas d’augmenter les taux avant l’année prochaine.

Les rendements plafonnés reflètent que la politique monétaire américaine restera facile, exerçant une pression à la baisse sur le dollar et gonflant les prix dans l’ensemble de la classe d’actifs.

Bitcoin / USD BTCUSD

43 413,3294 – 694,61 $ – 1,60%

Volume 60,48 b Changement – 694,61 $ Ouvert 43413,3294 $ Circulation 18,71 m Plafond de marché 812,4 b

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.