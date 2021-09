L’or va exploser ; Le dollar implosera lorsque les marchés comprendront cela ⋆ 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Peter Schiff dit que l’or va exploser et que le dollar va imploser lorsque les marchés comprendront que la Fed crie au loup en ce qui concerne le resserrement monétaire.

La Réserve fédérale a clôturé une autre réunion sans apporter de modifications à sa politique monétaire actuelle, extraordinaire, lâche et inflationniste. Mais la banque centrale a laissé entendre qu’elle pourrait commencer à réduire son programme d’assouplissement quantitatif “bientôt”.

C’était suffisant pour les marchés. Ils continuent de s’attendre à ce que la Fed resserrera sa politique monétaire et luttera contre la flambée de l’inflation. L’or s’est vendu après la publication de la déclaration du FOMC, perdant environ 10 $.

Le marché de l’or a lutté contre ces vents contraires pendant des mois. Chaque fois que la Fed fait allusion à un resserrement, l’or se vend. Chaque fois que les chiffres de l’inflation sont chauds, l’or se vend. Cela n’a pas de sens. Pourquoi les investisseurs vendraient-ils une couverture contre l’inflation pendant une période d’inflation ? Parce qu’ils pensent honnêtement que la banque centrale peut et va intervenir et lutter avec succès contre l’inflation.

Mais comme nous l’avons dit maintes et maintes fois, la Fed ne peut pas serrer les coudes dans cet environnement économique. Dans une interview sur RT Boom Bust, Peter Schiff a déclaré que même si la Fed commençait à diminuer, elle finirait par inverser le cours et finalement étendre le QE.

Il sait que le seul fondement de cette économie de bulle est la politique monétaire facile de la Fed. Et je ne pense pas qu’ils aient réellement l’intention de se réduire. Et même s’ils feignent en quelque sorte le processus en le commençant, ils ne le termineront jamais parce que peu de temps après avoir commencé le cône, encore une fois, s’ils commencent même un jour, ils devront inverser le processus. Parce qu’en fin de compte, la Fed va étendre le programme d’assouplissement quantitatif et commencer à acheter beaucoup plus de bons du Trésor d’État et de titres adossés à des créances hypothécaires à l’avenir qu’elle ne le fait actuellement.

Lors de son podcast après la réunion de la Fed de septembre, Peter a déclaré qu’à un moment donné, les marchés se lasseraient de ce jeu.

Peter a dit que c’est à ce moment-là que vous verrez le marché de l’or exploser et le dollar imploser.

L’or a en fait mieux résisté au cycle actuel de resserrement que par le passé. Malgré la baisse de mercredi, le métal jaune était toujours en hausse sur la semaine.

Quant au dollar, lors de la grande liquidation boursière de lundi, le billet vert était globalement en hausse, mais il était en baisse par rapport aux monnaies refuges traditionnelles, dont le yen japonais et le franc suisse. Il était également en baisse contre l’or. Néanmoins, de nombreux commentateurs traditionnels ont affirmé que le dollar était fort, prouvant qu’il reste la valeur refuge par excellence. Mais ce n’est pas vrai.

Le dollar était en baisse face au franc suisse et au yen. Cela ne signifie-t-il pas que plus de gens achetaient des francs suisses et des yens au lieu du dollar ? Et aussi, l’or s’est apprécié face au dollar. Donc, cela signifie que les gens achetaient de l’or et non du dollar. Donc, je pense que l’action sur le marché des changes et sur le marché de l’or ne prouve pas réellement que le dollar conserve son statut de valeur refuge. C’est une preuve supplémentaire qu’il perd ce statut car de plus en plus de gens préfèrent le yen japonais, le franc suisse et l’or au dollar.