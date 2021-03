L’Oranje de De Jong cherche la régularité si insaisissable

30/03/2021 à 6h30 CEST

Frank de Boer il ne s’est pas fait beaucoup d’amis parmi les fans néerlandais pendant son mandat sur le banc. La sélection de Frenkie De Jong a atténué un peu ses regrets après avoir battu la Lettonie avec facilitéMais après leur défaite humiliante face à la Turquie lors de la première journée, il y a une obligation de ramener trois points contre Gibraltar.

RENFORCÉ

Les ‘Oranje’ sont montés sur le terrain devant 5000 fans passionnés à l’Amsterdam Arena contre la Lettonie, qui a célébré le but de Steven Berghuis avant que Luuk de Jong ne confirme la victoire en 69 ‘, même si ce résultat n’a pas été suffisant pour les voir entrer dans les deux premiers du groupe.

La Turquie et le Monténégro ont réussi à gagner le même soir pour garder leurs départs à 100% de performance, de sorte que les Pays-Bas sont actuellement un pas derrière leurs adversaires dans la course pour une place au Qatar 2022, et la situation actuelle turbulente de De Boer sur le banc néerlandais. sera certainement menacé si Gibraltar peut en quelque sorte défier le ‘A Clockwork Orange’, exhortés à huiler leurs noix face à la qualification pour la Coupe du monde.

ALIGNEMENTS PROBABLES

Gibraltar (5-4-1): Goldwin; Valarino, sergent, Barnett, Santos, Molds; Hassan, Bosio, Jolley, Pons; Styche.

Pays-Bas (4-2-3-1): Bizot; Tete, De Ligt, Veltman, Van Aanholt; De Jong, De Roon; Bergwijn, Van De Beek, Berghuis; De Jong.

Heure: 20.45h.