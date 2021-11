L’Orbi compatible 5G de Netgear vous permet de rester en ligne même sans connexion filaire

Netgear a dévoilé un nouveau Wi-Fi 6 Orbi compatible 5G. Ce système maillé dispose d’une connexion Wi-Fi 6 tri-bande AX4200 avec un backhaul dédié pour maintenir des vitesses élevées sur le maillage. Le pack comprend un routeur principal et un satellite avec une couverture combinée allant jusqu’à 5 000 pieds carrés. Le routeur est également livré avec un port WAN Ethernet afin que vous puissiez également utiliser des sources Internet filaires.

Environ 42 millions d’Américains n’ont pas accès à un service Internet filaire haut débit, ce qui fait de la 5G et du LTE le meilleur moyen de se connecter. L’Orbi prend en charge la 5G sur tous les principaux opérateurs, y compris AT&T, T-Mobile et Verizon avec prise en charge des bandes n2, n5, n25, n41, n48, n66, n71, n77 ainsi que des bandes LTE B2, 4, 5, 7, 12 , 13, 14, 25, 26, 29, 30, 41, 48, 66, 71. Cela signifie que le NBK752 prend non seulement en charge les réseaux 5G à bande basse actuels, mais également la bande moyenne et la bande C. Aucun support mmWave n’est inclus mais étant donné sa petite zone de couverture, ce choix a beaucoup de sens.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le routeur NBK752 dispose d’une Nano SIM à côté de deux ports Ethernet LAN et d’un port WAN. Il existe également des connecteurs pour une antenne LTE/5G externe en option si vous avez besoin d’un peu plus de signal. Non seulement cela, mais comme le système maillé communiquait sans fil, vous pouviez placer le routeur principal dans la partie de la maison avec le meilleur signal 5G.

Ce système utilise non seulement la 5G comme connexion Internet principale, mais également comme sauvegarde si votre connexion Internet principale n’est pas fiable. Par exemple, si votre connexion DSL principale subit une panne, la 5G sera utilisée comme basculement automatique et transparent. Pour ceux qui dépendent d’une connexion Internet constante et fiable mais qui veulent toujours vivre loin d’une grande ville, le NBK752 peut être un excellent moyen de rester connecté.

Netgear a également apporté son excellent logiciel de sécurité, Netgear Armor, à cet Orbi afin que vous puissiez être sûr que votre trafic est sécurisé, quelle que soit la source Internet que vous utilisez. Avec Netgear Armor, vous êtes protégé sur toute connexion Internet que vous utilisez, y compris le Wi-Fi public avec 200 Mo de données VPN quotidiennes.

Le Netgear Orbi NBK752 coûte 1099,99 $ PDSF avec un routeur et un seul satellite. Cette configuration couvre jusqu’à 5 000 pieds carrés. Des satellites RBS750 supplémentaires peuvent être ajoutés pour une couverture supplémentaire de 2 500 pieds carrés.

L’Orbi NBK752 partage beaucoup de points communs avec le populaire Orbi RBK752, l’un des meilleurs systèmes maillés Wi-Fi 6. Bien que la 5G ne remplace pas parfaitement l’Internet par câble, elle peut être un complément très utile si vous avez besoin d’une disponibilité de près de 100 % à la maison, comme le routeur LTE uniquement, le Nighthawk LAX20 également fabriqué par Netgear.

