L’orbiteur Chang’e-5 atteint le point de Lagrange en mission prolongée

HELSINKI – Un vaisseau spatial impliqué dans la mission chinoise de retour d’échantillons lunaires 2020 est entré en orbite autour du point 1 Soleil-Terre de Lagrange dans le cadre d’une mission prolongée.

L’orbiteur Chang’e-5 est entré avec succès sur une orbite prévue autour du point de Lagrange à 1h29 du matin à l’Est le 15 mars, la China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), le fabricant de l’engin spatial, déclaré 19 mars.

L’engin spatial effectuera une série de tests et d’observations solaires sous le contrôle du Centre de contrôle aérospatial de Beijing (BACC). Des destinations futures possibles pour des activités prolongées sont à l’étude.

La mission étendue Chang’e-5 est la première excursion de la Chine vers le Soleil-Terre L1 et le premier vaisseau spatial chinois à se déplacer à l’intérieur de l’orbite de la Terre.

L’orbiteur en décembre a facilité la livraison à la Terre d’une capsule de rentrée contenant des matériaux lunaires collectés. Il a ensuite utilisé le propulseur sauvé grâce à un lancement très précis et à une injection trans-lunaire pour se lancer dans un voyage supplémentaire.

Le Soleil-Terre L1, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, est l’un des nombreux points proches de deux grands corps en co-orbite où les forces gravitationnelles et centrifuges sont équilibrées, permettant aux vaisseaux spatiaux de maintenir une orbite autour avec un maintien minimal de la station.

La mission d’observation du climat de l’espace lointain DSCOVR de la NASA est l’un des nombreux engins spatiaux à avoir utilisé le point 1 de Lagrange Soleil-Terre. L’emplacement du point de Lagrange le rend adapté aux observations à long terme et sans obstruction de la Terre et du Soleil.

Retour de Chang’e-5, suite

L’orbiteur Chang’e-5 a joué un rôle déterminant dans la collecte réussie de matériel lunaire d’Oceanus Procellarum à la fin de l’année dernière.

La mission lancé fin novembre et a vu un atterrisseur posé près de Mons Rümker le 1er décembre. Les échantillons collectés ont été livrés au Orbiteur Chang’e-5 par un véhicule d’ascension suite à une procédure de rendez-vous et d’amarrage en orbite lunaire robotique.

L’orbiteur a quitté l’orbite lunaire le 12 décembre avec une capsule de retour contenant des échantillons lunaires. Les deux vaisseaux spatiaux se sont séparés à environ 5000 kilomètres de la Terre le 16 décembre, la capsule de retour effectuant une rentrée «sautée» dans l’atmosphère.

La capsule de retour a atterri à 12 h 59, heure de l’Est, le 16 décembre avec 1,731 kilogrammes de matériaux lunaires. L’orbiteur a effectué une manœuvre pour le placer sur une trajectoire Soleil-Terre L1.

Les scénarios futurs possibles pour l’orbiteur Chang’e-5 pourraient inclure la visite des points Soleil-Terre L4 ou L5. Ces points de libration triangulaires situés à 60 degrés en avant et en arrière de la Terre sur son orbite sont plus stables que les trois autres points et pourraient abriter des objets proches de la Terre. Les imageurs pourraient être utilisés pour étudier la région à la recherche d’objets astéroïdes troyens de la Terre spéculés.

Visites potentielles de Vénus ou 469219 Kamoʻoalewa (2016 HO3), l’objectif déclaré pour la Chine en 2024 Zhenghe mission d’échantillonnage d’astéroïdes géocroiseurs, sont considérées peu probable basé sur des estimations du propulseur restant et des changements de vitesse requis.

Mise à jour du côté lointain lunaire

La mission lunaire éloignée Chang’e-4 en cours de la Chine est en cours attendu pour terminer son 28e jour lunaire samedi 20 mars.

L’atterrissage de janvier 2019 a marqué le premier atterrissage en douceur du côté lunaire, avec des communications facilitées par un satellite relais stationné en orbite autour du point 2 Terre-lune de Lagrange au-delà de la lune.

L’atterrisseur Chang’e-4 et le rover Yutu-2 opèrent sur la Lune depuis plus de 800 jours sur Terre. Le vaisseau spatial à énergie solaire entre dans un état d’hibernation pour les nuits lunaires extrêmement froides.

Le rover Yutu-2 a jusqu’à présent conduit 652,62 mètres à travers le cratère Von Kármán et se trouve à environ 429 mètres de l’atterrisseur.

La mission a produit des données sur la structure souterraine locale, la détection potentielle de matériel dérivé du manteau lunaire, divers types de roches et fragments de cratères secondaires rencontrés par le rover, les premières mesures de dose de rayonnement à partir de la surface lunaire et les historiques d’impacts locaux.

La Chine prévoit ensuite un certain nombre de Missions de Chang’e au pôle sud lunaire. Celles-ci, de concert avec les missions russes prévues, sont considérées comme le point de départ d’une étape de base »Station internationale de recherche lunaire», Qui sera provisoirement étendu à des installations robotiques plus permanentes et à d’éventuelles visites avec équipage et séjours de longue durée.