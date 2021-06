L’orbiteur Juno de la NASA est sur le point de survoler un monde qui pourrait abriter la vie – .

Le fidèle orbiteur Juno de la NASA traîne autour de Jupiter depuis de nombreuses années maintenant. Ses observations nous ont beaucoup appris sur la géante gazeuse et ses violentes tempêtes. Il a révélé que les tempêtes s’étendaient plus loin dans la planète qu’on ne le pensait auparavant, et Juno est notre principal œil dans le ciel lorsqu’il s’agit d’observer les vortex tourbillonnants qui rendent Jupiter si emblématique. Mais Jupiter n’est pas la seule cible de Juno, et le vaisseau spatial a également passé beaucoup de temps à étudier plusieurs des lunes de Jupiter, dont Io et Europa.

Maintenant, pour la première fois depuis l’an 2000, Juno va faire un survol rapproché de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande lune de tout le système solaire. Il est encore plus gros que Mercure en volume, mais moins de la moitié de sa masse. Ce qui rend Ganymède si spécial, ce n’est pas seulement sa taille, mais aussi le fait qu’il possède son propre champ magnétique. En tant que seule lune de notre système solaire dotée d’un champ magnétique, elle peut être mieux protégée contre certaines menaces de l’espace, bien que sans une atmosphère significative, il ne soit pas clair si la vie pourrait y exister.

Nous avons tendance à penser que les planètes ont besoin d’atmosphères substantielles pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Cela a du sens puisque, sans une atmosphère qui nous entoure ici sur Terre, nous étoufferions en deux secondes environ et serions complètement anéantis. Cependant, des lunes comme Ganymède ont peut-être trouvé un moyen de contourner cette condition préalable potentielle.

Ganymède est une lune glacée qui contiendrait une quantité importante d’eau. Une bonne partie de cette eau est sous forme de glace qui la recouvre, mais il est possible que de l’eau liquide existe plus près du centre de la lune. Certaines estimations suggèrent qu’il y a plus d’eau liquide au fond de Ganymède qu’il n’en existe sur l’ensemble de la Terre.

Nous n’avons jamais trouvé de vie ailleurs que sur Terre, il est donc tout à fait difficile de savoir si la vie peut effectivement exister dans de vastes océans souterrains comme celui qui pourrait se cacher à Ganymède. Nous savons que la vie peut exister en l’absence de lumière du soleil car il existe de nombreuses formes de vie terrestres qui font exactement cela, mais une telle vie aquatique aurait besoin d’une source d’énergie. S’il y a une chaleur importante dans le noyau de la Lune, cela pourrait être suffisant pour permettre à une forme de vie de prospérer.

On pensait autrefois que des lunes comme Ganymède étaient complètement gelées sans eau liquide. Nous comprenons maintenant qu’en raison de l’attraction de la gravité, les marées dans ces mondes génèrent de la chaleur et garantissent que l’eau liquide ne gèle pas. D’autres lunes comme Europe et Encelade de Saturne peuvent également contenir de la vie, bien que nous n’ayons pas encore prouvé ou réfuté ces théories.

Le survol de Ganymède par Juno ne répondra pas à cette question pour nous, mais il nous fournira notre meilleur aperçu de la surface de la lune massive et nous donnera envie d’une mission pour explorer son vaste océan.

