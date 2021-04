Lorca et Plus Ultra concluent leur confrontation à Francisco Artés Carrasco sans buts (0-0)

18/04/2021 à 23:37 CEST

Le match disputé ce dimanche au Francisco Artés Carrasco et qui faisait face au Lorca et à Plus Ultra conclu avec une égalité à zéro entre les deux prétendants. le Lorca Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de bord après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Totana olympique. Du côté des visiteurs, le Plus Ultra a remporté à domicile 2-0 son dernier match de la compétition contre le Exploitation minière sportive. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en dixième position, tandis que le Plus Ultra il est resté à la neuvième place à la fin du match.

Au cours de la première moitié du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, ni le Lorca ni lui Plus Ultra ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Lorca a donné accès à Adam, Oukache, L’Ouali, Yannis Oukache Oui Allie Thibault pour Vandelli, Chapuis, Jacq, Castaing Oui Crèches, Pendant ce temps, il Plus Ultra a donné accès à Bruno, Silva, Riberon Oui Mashingaidze pour Daniel Manzanares, Félix, Sotomayor Oui Carmona.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Gérard Oui Castaing, du Lorca et deux à Félix Oui Bruno du Plus Ultra.

Avec ce résultat, le Lorca est laissé avec six points et le Plus Ultra avec 13 points.

Le lendemain, l’équipe de Walter Pandiani fera face à Churra, Pendant ce temps, il Plus Ultra de Jesús Zapata sera mesuré contre lui Muleño.

Fiche techniqueLorca:Embela, Doucoure, Mohamed, Gerard, Viveros (Allie Thibault, min 85), François, Casian, Vandelli (Adam, min 45), Castaing (Yannis Oukache, min 81), Chapuis (Oukache, min 61) et Jacq (El Ouali, min 61)Plus Ultra:Vivancos, Carceles, Daniel Manzanares (Bruno, min.45), Copeli, Javi Sanz, Sotomayor (Riberon, min.70), Felix (Silva, min.45), Fran Díez, Julio, Carmona (Mashingaidze, min.70) et Kevin GarcesStade:Francisco Artés CarrascoButs:0-0