Lorca, premier rallye gravel de Jan Solans avec Citroën

23/04/2021 à 12:20 CEST

L’équipe Citroën Rally change troisième ce week-end et se prépare pour la première date de gravier de la saison en Lorca, l’étape où le parcours sportif de l’équipe qui a dominé les deux éditions inaugurales du S-CER (Championnat d’Espagne des Rallyes). Une épreuve mitigée qui, à peine 15 jours après avoir reçu le signal de départ sur les sections asphaltées du Sierra Morena Rally, à Córdoba, expose désormais les prétendants au titre au premier test de gravier. Jan Solans Vous êtes maintenant prêt à faire vos débuts sur cette surface également avec votre Citroën C3 Rally2.

Le jeune Catalan et son nouveau copilote, Rodrigo Sanjuán, Ils ont effectué deux jours d’essais ce mois-ci (l’un au Portugal et l’autre à Almería) pour s’acclimater au comportement et aux performances offerts par la version de la voiture développée spécifiquement pour concourir sur des sections de gravier. Un travail antérieur réalisé en collaboration avec les techniciens du Citroën Rally Team, qui a contribué à la Champion junior WRC 2019 la confiance et les antécédents adéquats pour aspirer aux premières places du Rallye des Highlands de Lorca.

Le pilote Terra Training Motorsport et Red Bull arrive également à Murcie avec de réelles possibilités d’attaquer la direction de la S-CER, le nouveau concours de référence promu par la Fédération automobile espagnole, auquel Jan Solans a rejoint cette année main dans la main avec l’équipe double championne, le Citroën Rally Team. La deuxième place qu’il a signée il y a deux semaines au Sierra Morena Rally, place le Barcelonais à seulement quatre points de la tête d’un championnat qui, après la première date, est dirigé par José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia).

Jan Solans est optimiste: «Ce week-end, j’ai ma première course sur gravier avec la Citroën C3 Rally2. J’ai vraiment hâte d’y être, car c’est une surface sur laquelle j’aime concourir et sur laquelle j’ai plus d’expérience que sur l’asphalte au volant d’un véhicule de catégorie Rally2. Nous venons de faire des débuts très positifs au Sierra Morena Rally, où mon nouveau copilote, Rodrigo Sanjuán et moi avons obtenu la deuxième position finale. Évidemment, notre objectif pour le Rally Tierras Altas de Lorca est de nous améliorer et d’essayer de remporter la victoire. On sait que ce sera difficile à cause des pluies qui s’annoncent pour le jour de la course, mais on verra à quel point on se défend lors de nos débuts sur terre avec la Citroën C3 Rally2 & rdquor;.

ITINÉRAIRE-HORAIRE X RALLY TIERRAS ALTAS DE LORCA

Vendredi 23 avril

14 h 00 à 16 h 30 Shakedown

16 h 45 à 17 h 00 Phase de qualification

17 h 30 à 18 h Choix de l’ordre de départ

20h00 Cérémonie de départ (parc des expositions Huerto de la Rueda)

Samedi 24 avril

08h30 Départ (Parc des Expositions Huerto de la Rueda)

09h18 TCA1 (23,27 km)

10h38 Regroupement 20 ‘(Parc des expositions Huerto de la Rueda)

10h58 Présence 20 ‘(Parc des expositions Huerto de la Rueda)

12h06 TCA2 (23,27 km)

13h26 Regroupement 30 ‘(Parc des expositions Huerto de la Rueda)

13h56 Présence 50 ‘(Parc des expositions Huerto de la Rueda)

15h24 TC B1 (14,96 km)

16h02 TC C1 (12,49 km)

16h47 Regroupement 20 ‘(parc des expositions Huerto de la Rueda)

17h07 Présence 30 ‘(Parc des expositions Huerto de la Rueda)

18h15 TC B2 (14,96 km)

18h53 TC C2 (12,49 km)

19h40 Fin du rallye (parc des expositions Huerto de la Rueda)

21h00 Cérémonie de remise des prix (parc des expositions Huerto de la Rueda)