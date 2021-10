L’archi-europhile a affirmé que les nouvelles lois britanniques sur l’environnement post-Brexit étaient la raison pour laquelle les eaux usées étaient déversées dans les rivières. La semaine dernière, les députés conservateurs ont rejeté un amendement au projet de loi sur l’environnement qui aurait imposé aux compagnies des eaux l’obligation légale d’arrêter cette pratique.

Les députés ont voté par 268 contre 204 pour rejeter l’amendement proposé par le duc de Wellington.

Les ministres soutiennent que les eaux usées ont été autorisées à être déversées dans les rivières pendant des années et que le projet de loi sur l’environnement réduira toujours cette pratique.

Ils disent que la nouvelle législation post-Brexit « s’attaquera aux compagnies des eaux qui déversent des eaux usées dans les rivières et inclura un objectif mondial d’espèces juridiquement contraignant pour 2030, visant à stopper le déclin de la nature et à protéger les animaux britanniques bien-aimés, tels que comme les écureuils roux et les hérissons ».

Mais les critiques disent que le gouvernement aurait dû aller plus loin et interdire complètement la pratique.

Certains ont utilisé la question pour essayer de blâmer le Brexit pour le déversement d’eaux usées dans les eaux, en attirant l’attention sur le fait que le projet de loi sur l’environnement fait partie de la législation post-Brexit.

Lord Adonis a déclaré : « Vous souvenez-vous que les Brexiters nous ont dit en 2016 qu’ils voulaient pomper des eaux usées brutes dans les rivières et la mer en guise de dividende du Brexit pour les compagnies privées des eaux ?

« C’est ce que propose aujourd’hui le Brexiter étonien Zac Goldsmith à la Chambre des Lords.

« Oh et il se dit vert. »

Il a ajouté: « Le Brexit provoque le déversement d’eaux usées brutes dans les rivières. »

Réagissant avec colère, Lord Goldsmith, qui est ministre de l’Environnement dans l’administration de Boris Johnson, a déclaré que plus que jamais était fait maintenant.

Selon l’Agence pour l’environnement, au cours de l’année dernière, les eaux usées brutes ont été déversées dans les eaux côtières et les rivières en Angleterre plus de 400 000 fois.

Les eaux usées peuvent être pompées hors du système d’égouts et dans les rivières par des trop-pleins d’égouts unitaires – autrement connus sous le nom de trop-plein ou de soupape de décharge.

Les trop-pleins sont conçus pour libérer l’excès d’eau à la suite de fortes pluies ou d’un orage afin d’empêcher le refoulement des eaux usées dans les maisons.

Les compagnies des eaux sont autorisées à déverser l’eau de pluie et une plus petite quantité d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau du pays.

Downing Street a défendu les actions du gouvernement concernant les rejets d’eaux usées.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Nous sommes tout à fait d’accord que l’échec actuel des compagnies des eaux à réduire adéquatement les rejets d’eaux usées est inacceptable.

Il a ajouté que les intentions des mesures poussées par le duc de Wellington à la Chambre des Lords étaient « déjà mises en œuvre » dans le projet de loi sur l’environnement.

Les Lords débattront de nouveau du projet de loi cet après-midi.