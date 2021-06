Lord Adonis suggère que le Royaume-Uni « plus petit » devrait être « soumis à l’Allemagne » | Politique | Nouvelles

in

Lord Andrew Adonis a déclaré que la Grande-Bretagne est “plus petite que l’Allemagne” et “devrait se comporter comme elle”. Dans une interview avec Patrick Christys sur talkRADIO, l’archi-Remainer a déclaré que la situation commerciale est “très sombre” pour le Royaume-Uni. M. Christys a suggéré que Lord Adonis souhaitait que la Grande-Bretagne « se comporte de manière asservie à l’Allemagne ».

Le président du Mouvement européen UK a déploré l’impact du Brexit sur l’économie britannique.

Il a déclaré: “Notre commerce avec l’UE a baissé beaucoup plus que le reste du monde, c’est l’effet Brexit.

“La situation est très sombre. Je ne veux que du bien pour ce pays. C’est pourquoi j’ai toujours voulu que nous dirigeions, pas que nous quittions, l’Europe.

“C’est toujours mon point de vue. Gordon Brown dit que le slogan pour lequel nous aurions dû nous battre au cours des cinq dernières années était de diriger, pas de partir.”

JUST IN: Robert Buckland livre une réponse brillante dans une gifle brutale de Bercow

Lord Adonis a poursuivi : “Je ne suis pas favorable à ce que la Grande-Bretagne soit abrutie.

“Je suis complètement d’accord avec les Brexiteers qui veulent une Grande-Bretagne mondiale, mais nous faisons partie de l’Europe.

“Nous sommes plus petits que l’Allemagne, en termes de population et d’économie, et à peu près de la même taille que la France. Nous devrions également nous comporter sur cette base.”

L’animateur de talkRADIO a riposté : “Mais quand vous dites cela, vous comportez-vous sur quelle base ?

Lord Adonis a également minimisé l’accord de libre-échange australien conclu par Liz Truss au début du mois.

Il a déclaré : « D’après la propre estimation du gouvernement, le gain réel de revenu national résultant de cet accord est de 0,01 %.

“Je n’ai rien contre cet accord commercial. Mais soyons réalistes. Le commerce qui nous importe fondamentalement est l’Europe.

“Nous ne devrions pas critiquer notre commerce avec l’Europe pour un assez petit accord avec l’Australie.”

M. Christys a déclaré que les Remainers étaient “prématurés” en affirmant que la Grande-Bretagne devrait rejoindre l’UE.

Cela survient alors que l’UE semble avoir reculé dans la soi-disant guerre de la saucisse en Irlande du Nord.

Un initié à Bruxelles a suggéré que le bloc de 27 membres était prêt à accorder plus de latitude commerciale à la demande de Lord David Frost afin d’éviter une guerre commerciale totale.

Le haut responsable de l’UE a déclaré au Sunday Times que la Commission européenne accepterait “très probablement” la demande britannique.