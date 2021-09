Lord Frost déclare que le seuil de l’article 16 a été atteint – « simplement un énoncé des faits » | Politique | Nouvelles

in

Dans un discours prononcé par Lord Frost à la British-Irish Association, le ministre du Brexit a déclaré qu’il était « clair » que le seuil de déclenchement de l’article 16 était atteint, permettant au gouvernement britannique de « prendre une série de mesures de sauvegarde sur cette base ». L’article 16 fait référence à la disposition relative à des mesures de sauvegarde appropriées, et sa mise en œuvre fait suite aux charges imposées aux entreprises d’Irlande du Nord à la suite de l’accord sur le Brexit.

L’article 16 du protocole NI permet à l’UE ou au Royaume-Uni de suspendre unilatéralement certains aspects de ses opérations si l’une ou l’autre des parties considère que cet aspect cause « de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister, ou un détournement des échanges ».

Comme l’article a été déclenché, l’autre partie est autorisée à prendre des mesures de « rééquilibrage » en réponse.

Dans son discours, Lord Frost a évoqué trois domaines qui nécessitent des changements dans les futurs accords conclus avec l’UE.

Il a souligné l’importance de la circulation des marchandises vers l’Irlande du Nord, les normes applicables aux marchandises en Irlande du Nord et les dispositions de gouvernance pour réglementer cela.

Il explique que des difficultés sont rencontrées en raison de la construction du protocole en plus de sa mise en œuvre, et que la nouvelle approche est « cohérente ».

Lord Frost fait référence à des problèmes antérieurs rencontrés qui “découlent de la mise en œuvre du Protocole – et non de “l’échec” de sa mise en œuvre” et a déclaré que “nous avons des problèmes précisément parce que nous imposons des contrôles douaniers, pas parce que nous ne le faisons pas”.

Il a déclaré : « Ce que nous avons mis sur la table est réalisable et gérable. Cela peut être gênant, cela peut être malvenu pour certains.

“Cela peut remettre en cause les manières acceptées de faire les choses dans les normes douanières ou de marchandises.

LIRE LA SUITE: Lord Frost envoie à Bruxelles un avertissement enflammé sur l’Irlande du Nord

Il a indiqué que malgré deux ans plus tard, la « question du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord » reste « apparemment plus controversée que jamais ».

Au cours du discours, il a demandé « est-il raisonnable que cette question ne disparaisse pas ? » avant de répondre à cette question par « malgré nos meilleurs efforts, le problème n’est pas réglé ».

Il a déclaré « qu’un nouvel équilibre doit être trouvé ».

Il a qualifié le Brexit de “première étape” et de “passerelle nécessaire par laquelle ce pays a dû passer pour nous donner la liberté”, et qui, avec les bons choix faits, “libérera et libéralisera notre économie au niveau national”. ”.

Le ministre du Brexit a déclaré qu’il était nécessaire que la relation de gouvernance actuelle “évolue pour refléter la réalité” d’un “accord entre deux entités souveraines et autonomes”.

Il a déclaré que pour aller de l’avant, des changements devaient être mis en œuvre car « de meilleurs moyens sont disponibles et doivent être trouvés, et ils existent dans la plupart des autres traités internationaux ».

Lord Frost a conclu son discours en disant: “Il ne fait aucun doute que c’est un moment difficile, mais c’est aussi un moment d’énormes opportunités.”

Il a ensuite réitéré le changement capital « qui profite vraiment à tout le monde – l’Irlande du Nord et l’Irlande avant tout ».