Lord Frost of Allenton, 56 ans, a conclu son voyage de deux jours en Ulster avec une mise à jour en cinq parties des médias sociaux sur le protocole d’Irlande du Nord. Lors de sa mise à jour, l’ancien PDG de la Scotch Whisky Association a déclaré que s’il était encore temps pour le Brexit, la Grande-Bretagne et l’Union européenne de parvenir à un accord, l’article 16 reste une option pour le gouvernement britannique.

Postant sur Twitter, une plate-forme sur laquelle l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Danemark compte 58 000 abonnés, Lord Frost a déclaré: «J’ai passé deux jours formidables en Irlande du Nord à rencontrer des groupes communautaires, des dirigeants politiques et des entreprises comme @musgravemktpl à Belfast.

« Merci également à Good Morning Ulster pour la chance de parler à @SJBretty & @csbuckler. »

Lors de son apparition à la radio sur Good Morning Ulster, le ministre du Cabinet a révélé que le Royaume-Uni avait un « compromis ambitieux » pour s’attaquer aux problèmes de la province et a déclaré que la question des marchandises transférées de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord restait « au cœur » du problème. .

La proposition verrait les marchandises restant en Irlande du Nord circuler librement, mais celles destinées à atteindre la République d’Irlande seraient « contrôlées » par le Royaume-Uni en mer d’Irlande.

Lord Frost a tenu à souligner que cette approche « hybride » ne nécessiterait pas d’infrastructure ou de contrôles à la frontière Irlande-Irlande du Nord et a ajouté que les recommandations du gouvernement britannique dans le document de commandement n’exigent pas non plus de telles mesures.

Lorsqu’il a été poussé par Sarah Brett de Good Morning Ulster pour savoir si Bruxelles était globalement en accord avec la position du Royaume-Uni sur les contrôles mais souhaite simplement plus de surveillance, Lord Frost a déclaré : « Je pense qu’il y a plus d’écart, pour être honnête, que cela ne le suggère.

« Nous sommes dans une situation où l’UE a fait des propositions.

« Pour le moment, sans entrer dans les détails, je ne suis pas sûr qu’ils résolvent ces problèmes. »

Concernant l’article 16, Lord Frost a indiqué que sa « préférence » était de surmonter les problèmes en Irlande du Nord sans recourir à l’option nucléaire.

Cependant, il a souligné que cela restait une « option parfaitement légitime » et a affirmé qu’elle serait invoquée « pour aider les échanges commerciaux à circuler plus librement au sein du Royaume-Uni ».

Frost a suggéré qu’il existe également une préoccupation constitutionnelle que le détournement du commerce ait « inquiété les gens » quant à la force de l’Union en Irlande du Nord.

Sur les réseaux sociaux, il a ajouté : « Bien que j’aie entendu un éventail de points de vue, il est clair que pour beaucoup, la mise en œuvre actuelle du Protocole continue d’être très problématique. Le besoin de trouver des solutions durables est plus grand que jamais.

« Nous avons également publié aujourd’hui de nouvelles données montrant un détournement continu des échanges impliquant l’Irlande du Nord, entraînant une augmentation des coûts et une réduction des coûts pour les consommateurs.

« L’article 16 reste sur la table. Mais je préférerais quand même convenir de solutions consensuelles avec l’UE pour résoudre les problèmes. Les discussions intensives se poursuivent et je rencontrerai à nouveau @MarosSefcovic plus tard cette semaine.

« Il est encore temps, avec bonne volonté et ambition, de se détourner de la confrontation, d’aller au-delà des difficultés actuelles et de trouver un meilleur moyen de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint). »