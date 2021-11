Lord Frost fait irruption dans l’UE au sujet d’une dispute sur la pêche : « 98 % des navires ont des licences ! » | Politique | Nouvelles

Les deux se réunissent aujourd’hui pour résoudre les désaccords survenant sur la ligne de pêche, dans le but de mettre fin au différend le plus rapidement possible. Un chalutier écossais a récemment été mis en fourrière par la France car elle l’avait jugé enfreindre les lois sur la pêche dans l’UE.

Depuis lors, un certain nombre de menaces ont été émises entre les deux pays alors que les désaccords s’intensifient.

Parlant de la réunion qui se tient à Bruxelles, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Lord Frost a présenté l’évaluation du Royaume-Uni des négociations sur le protocole.

« Il a souligné que les progrès avaient été limités et que les propositions de l’UE ne traitaient actuellement pas efficacement les difficultés fondamentales dans le fonctionnement du protocole.

« Il a ajouté que, du point de vue du Royaume-Uni, ces lacunes pourraient encore être comblées par de nouvelles discussions intensives.

« Il a souligné que la préférence du Royaume-Uni était toujours de trouver une solution consensuelle qui protège l’accord de Belfast (Vendredi saint) et la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord.

« Il y a eu aussi une brève discussion sur la politique de la pêche.

« Lord Frost a réitéré que le Royaume-Uni avait autorisé 98 % des navires de l’UE cherchant à pêcher dans les eaux britanniques, ce qui représente près de 1 700 navires, conformément à ses obligations au titre de l’Accord de commerce et de coopération (TCA).

« Il a répété que les navires doivent fournir les preuves nécessaires de l’activité de pêche historique requise par la TCA afin de recevoir une licence.

« Nous savons tous que le Royaume-Uni ne fera rien tant que le farrago de la COP26 ne sera pas terminé. »

S’exprimant avant la réunion, le ministre du Brexit a déclaré qu’il restait des « lacunes importantes » qui devaient être comblées.

Lord Frost a déclaré: « L’écart entre nous est encore assez important, mais voyons où nous pouvons arriver. »

Il a poursuivi : « Nous n’allons pas déclencher l’article 16 aujourd’hui, mais l’article 16 est vraiment sur la table et l’est depuis juillet.

« Si nous pouvons parvenir à un accord sur le protocole qui fournit une solution durable, alors c’est la meilleure voie à suivre. »

Cependant, l’homme de 56 ans a refusé de commenter la durée des négociations.

Il a déclaré: « Je ne vais donner aucun calendrier ni aucune hypothèse, nous essayons de parvenir à un accord et nous travaillons très dur et nous allons continuer à essayer. »