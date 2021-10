Lord Frost LE PERD avec la France après la lettre du Premier ministre Jean Castex sur le Brexit sur la ligne de pêche | Politique | Nouvelles

Lors de la dernière guerre des mots avec le président français Emmanuel Macron et son acolyte le Premier ministre Jean Castex, le secrétaire du Brexit a fait monter l’anti avec une tirade sur Twitter.

Il a écrit : « C’est pourquoi nous sommes préoccupés et surpris par les commentaires apparemment faits par @JeanCASTEX à @vonderLeyen : « Il est indispensable de montrer à l’opinion publique européenne que … cela cause plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester ».

« J’espère que cette opinion n’est pas plus répandue dans toute l’UE.

« Le voir s’exprimer de cette manière est clairement très troublant et très problématique dans le contexte actuel où nous essayons de résoudre de nombreuses questions très sensibles, notamment sur le protocole d’Irlande du Nord. »

PLUS À VENIR…