Lord Frost «ne comprend pas»! Le chef du Brexit doit arrêter de «fouiner» | Politique | Nouvelles

Irlande du Nord: les discussions avec l’UE sont “ improductives ”, selon Frost

Et l’ancien député européen du Brexit Party, Ben Habib, a déclaré que le fait de ne pas agir risque maintenant une crise constitutionnelle qui menace l’existence même du Royaume-Uni. Brexiteer M. Habib répondait à l’appel de Lord Frost de l’UE de modifier sa position sur les accords, qui visent à empêcher une frontière dure entre l’île d’Irlande – mais qui, selon les critiques, a simplement abouti à une frontière en mer d’Irlande. .

J’ai peur que @DavidGHFrost ne comprend pas Ben Habib

S’exprimant hier, M. Frost s’est dit préoccupé par la montagne de paperasse requise pour expédier des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, apparemment pour garantir leur conformité aux normes de l’UE.

Cependant, M. Habib, qui coparraine un examen judiciaire du protocole, lancé à la Haute Cour d’Irlande du Nord à Belfast la semaine dernière, a déclaré que les problèmes étaient si profonds qu’ils signifiaient que le système en place n’était tout simplement pas adapté à son objectif.

Il a tweeté: «J’ai peur que @DavidGHFrost ne comprenne pas.

«Le simple fait qu’il doive implorer l’UE de permettre à certaines parties du Royaume-Uni d’accéder à ses autres parties devrait l’informer que le protocole rompt notre union.

«Arrêtez de fouiner. Abandonnez le protocole. »

M. Habib est un critique persistant du Protocole et pense que son existence même est une répudiation de l’affirmation du Premier ministre Boris Johnson selon laquelle «le Brexit est terminé».

S’adressant à Express.co.uk la semaine dernière avant le début du procès, il a déclaré: «Je ne vois pas comment nous pourrions perdre.

«Considérez ce qui suit: le Premier ministre a répété à plusieurs reprises que le protocole évite une soi-disant frontière dure sur l’île d’Irlande, pour laquelle on lit une frontière douanière.

«En même temps, il affirme que le protocole ne fixe pas de frontière sur la mer d’Irlande et que l’Irlande du Nord fait toujours partie de l’union douanière du Royaume-Uni.

“Ainsi, pour les mêmes arrangements qui équivalent à une frontière dure sur l’île d’Irlande, ils équivalent à aucune frontière du tout dans la mer d’Irlande.”

Il a ajouté: «Pour que ces affirmations s’empilent, il faudrait qu’il soit un alchimiste constitutionnel.

«Il aurait également dû supprimer toutes les frontières de notre flanc occidental.»

Dans son éditorial du Mail de dimanche, Lord Frost a déclaré: «Il n’y a aucune preuve que des marchandises ne répondant pas aux normes de l’UE entrent dans le marché unique de l’UE via l’Irlande du Nord.

«Toute cette paperasse et ces contrôles – pour faire face à un risque qui n’existe pas.»

Il a souligné: «L’UE a une vision très puriste de tout cela.

«Il semble vouloir traiter les marchandises acheminées vers l’Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni de la même manière que l’arrivée d’un vaste porte-conteneurs chinois à Rotterdam.

«Nous n’avions pas prévu cela lorsque nous avons approuvé le Protocole et cela n’a aucun sens.»

Le Royaume-Uni a demandé aujourd’hui à l’UE plus de temps pour résoudre le problème de la frontière irlandaise, proposant d’intégrer progressivement les contrôles des denrées alimentaires à partir d’octobre, tandis que l’Irlande a déclaré que l’accord devait être conclu pour fonctionner.

M. Johnson, qui a promis qu’il y aurait des échanges sans entraves entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, a prolongé unilatéralement un délai de grâce sur certains contrôles afin de minimiser les perturbations d’approvisionnement, une décision que Bruxelles prétend violer l’accord de divorce du Brexit.

Maintenant, la Grande-Bretagne demande à l’UE d’introduire des contrôles lentement, a rapporté la BBC.

À partir d’octobre, les contrôles des produits à base de viande fraîche pourraient commencer, s’étendant aux produits laitiers, aux végétaux et au vin à partir de fin janvier 2022.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait que des solutions soient trouvées rapidement et a appelé l’UE à adopter une “approche basée sur les risques” pour le commerce avec l’Irlande du Nord.

S’exprimant après une réunion avec M. Johnson, le Taoiseach d’Irlande Micheal Martin a déclaré: “Nous avons été très clairs et nous sommes très clairs sur le fait qu’il s’agit d’un accord international, des engagements ont été pris et il doit être travaillé, et les processus qui y sont liés doivent être travaillé aussi.