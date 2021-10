Lord Frost présente le calendrier de l’article 16 alors que le Royaume-Uni perd enfin patience avec l’UE sur le Brexit | Politique | Nouvelles

10/04/2021 à 11:02 CEST SPORT.es Bonne nouvelle pour le secteur des jeux, Razer élargit sa nouvelle gamme de produits de streaming avec une nouvelle webcam et une nouvelle carte de capture, la Razer Kiyo X et la Razer Ripsaw X. Ces deux grandes nouveautés, disponibles dès le 30 septembre, apportent une série de fonctionnalités très […] More