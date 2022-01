Lord Frost tord le couteau sur Boris dans une interview extraordinaire : « Changez ou perdez votre emploi » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Lord Frost, qui a choqué le gouvernement avec sa démission le mois dernier, a averti qu’un changement instantané est désormais essentiel. Les sondages montrant désormais les conservateurs derrière les travaillistes, l’ancien ministre du Brexit a déclaré qu’il devait y avoir des « changements de machine » au sein du gouvernement pour convaincre le public. Lord Frost a également averti que le Premier ministre devait se concentrer sur la reconstruction du pays alors que les Britanniques sont confrontés à une augmentation du coût de la vie.

S’adressant au Mail on Sunday, il a déclaré: « Ce que je pense que nous devons faire, c’est être plus clair sur la direction du voyage, plus clair sur la façon dont nous allons y arriver.

« Et je pense que le Premier ministre devrait faire un peu plus confiance à son instinct.

« Le Premier ministre a le droit, lorsqu’il veut que quelque chose se produise, pour les leviers qu’il tire pour réellement produire quelque chose.

« Et il a droit aux meilleurs conseils possibles autour de lui.

« Je pense donc qu’il doit y avoir des changements dans les machines et qu’il doit probablement y avoir des voix différentes autour de lui pour s’assurer qu’il reçoive les meilleurs conseils possibles.

« Je pense que nous devons nous concentrer sur la reconstruction de la nation et être fiers de notre histoire.

« Nous devons relancer le pays sur le plan économique, ce qui signifie des marchés libres, un débat libre et des impôts bas.

« Les gens doivent regarder ce pays et penser, oui, quelque chose est en train de changer ici.

JUST IN : Brexit LIVE : Enfin Truss devient dur ! Liz’ EU a été saluée

Le secrétaire du Cabinet, Simon Case, a mené l’enquête avant de se récuser après qu’il soit apparu qu’un événement avait eu lieu dans son département – ​​bien qu’il n’était pas présent.

Les députés conservateurs craignent également de perdre le soutien du public alors que le coût de la vie augmente cette année.

Les Britanniques seront désormais confrontés à une augmentation des taxes municipales, des paiements d’assurance nationale et des prix de l’énergie qui devraient monter en flèche en avril.

Les initiés de l’industrie ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures avant l’augmentation du plafond des prix de l’énergie en avril.

Pour cette raison, le parti travailliste a désormais six points d’avance sur les conservateurs selon son dernier sondage.

Dans le sondage publié le 22 décembre, les travaillistes se situent à 36 points avec les conservateurs en deuxième position, sur 30.

Le 28 octobre, les conservateurs étaient en tête des sondages sur 37 avant de s’effondrer le mois dernier.

Le travail de terrain pour le sondage a été mené entre les 19 et 20 décembre et a demandé à 1 790 personnes.