Lord Goldsmith éviscère Andrew Adonis dans un débat sur les eaux usées « Il est couvert de trucs ! » | Politique | Nouvelles

La Chambre des Lords a soutenu par 213 voix contre 60, majorité 153, une proposition visant à imposer une nouvelle obligation légale aux compagnies des eaux de « prendre toutes les mesures raisonnables » pour empêcher les rejets d’eaux usées. Cela permettra de renvoyer le projet de loi sur l’environnement aux Communes où le gouvernement déposera son propre amendement. Les Communes ont rejeté la semaine dernière une série de modifications apportées au projet de loi par la chambre haute, notamment en imposant une nouvelle obligation légale aux compagnies des eaux de « prendre toutes les mesures raisonnables » pour empêcher les rejets d’eaux usées. Mais les pairs étaient sur le point de soutenir à nouveau la mesure proposée par le député indépendant le duc de Wellington et de la renvoyer ainsi à la chambre élue pour que les députés réfléchissent à nouveau dans le cadre du ping-pong parlementaire, où un projet de loi se déplace entre les deux chambres jusqu’à ce que un accord peut être trouvé.

S’exprimant devant les Lords, le ministre de l’Environnement, Lord Goldsmith de Richmond Park, a déclaré qu’il y avait « à juste titre » des inquiétudes à Westminster et parmi le public concernant la « fréquence inacceptable avec laquelle les eaux usées sont déversées par les tempêtes dans nos rivières, nos lacs et nos mers ».

Soulignant une série de mesures prises pour s’attaquer au problème, il a déclaré que le fait que le gouvernement et ses députés soutenaient le déversement d’eaux usées dans les cours d’eau était « en fait incorrect ».

Mais après avoir écouté les préoccupations, il a ajouté: « Je suis absolument ravi de confirmer que le gouvernement proposera un amendement tenant lieu aux Communes à la prochaine étape.

« Cela imposera une obligation légale directe aux compagnies des eaux de réduire progressivement l’impact négatif des débordements d’orage. »

LIRE LA SUITE : Annonce du Brexit : déclaration urgente après les menaces de pêche de la France

Alors que le gouvernement n’a pas pu accepter l’amendement exact proposé par le duc de Wellington, le ministre a déclaré: « Je peux absolument assurer aux membres que l’amendement du gouvernement à la place produira la même action, en réduisant les rejets d’eaux usées dans nos rivières. »

Auparavant, il avait vivement critiqué l’ancien ministre travailliste Lord Adonis, qu’il accusait d’avoir « propagé un mensonge malveillant » dans des publications sur les réseaux sociaux sur la question.

Lord Goldsmith a déclaré: « Au cours de dizaines de tweets, il essayait de faire croire à ses abonnés Twitter, avouons-le pas toujours équilibré, quelque chose à propos de moi et du gouvernement qui n’est tout simplement pas vrai et qu’il sait être faux.

« En suggérant que nous aidions les entreprises à polluer nos eaux plus facilement, il répandait une inversion grotesque de la vérité. »

« En particulier dans un pays qui accueille le sommet sur le climat la semaine prochaine et qui essaie de diriger le monde en matière de normes environnementales élevées. »

Il a été soutenu par un pair travailliste et ancien chef de la marine, Lord West of Spithead, qui a déclaré: « J’ai navigué et nagé dans les eaux britanniques pendant six décennies.

« J’ai constamment été consterné par la quantité d’eaux usées brutes que j’ai trouvées dans ces eaux et cela a empiré. »

Auparavant, les pairs avaient infligé des défaites au gouvernement en exigeant à nouveau des mesures pour assurer l’indépendance du nouveau chien de garde écologique, l’Office pour la protection de l’environnement (OEP).

Les Lords ont également soutenu les mesures visant à donner aux tribunaux des recours améliorés lorsqu’une autorité publique ne s’est pas conformée à la loi sur l’environnement après un avis de l’OEP.