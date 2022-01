Lord Huron annonce une tournée aux États-Unis pour l’été 2022

Après la tournée d’automne triomphale à guichets fermés de l’année dernière, Lord Huron a annoncé une nouvelle vague de spectacles alors qu’ils se lancent dans une tournée nord-américaine à grande échelle cet été.

Après une apparition au BeachLife Festival à Redondo Beach, CA le 15 mai, le groupe lance cette vaste tournée à Las Vegas, NV le 17 mai, arrive au Greek Theatre de Berkeley, CA (25 mai), enregistre un stand de deux nuits Morrison, CO à Red Rocks Amphitheatre (1er et 2 juin) avant de conclure à Columbia, MD au Merriweather Post Pavilion le 21 août. La trousse de premiers soins sert de soutien direct à certaines dates.

Diverses préventes seront mises en ligne du mercredi 12 janvier à 10h, heure locale, au jeudi 13 janvier à 22h, heure locale. La mise en vente générale débute le vendredi 14 janvier à 10h, heure locale. Consultez l’itinéraire complet confirmé ci-dessous; les informations sur le lieu et les billets pour Chicago et Toronto seront annoncées bientôt.

Connu pour ses expériences en direct imprévisibles et indéniables, ne manquez pas Lord Huron sur ce qui promet d’être leur escapade nord-américaine la plus audacieuse, la plus grande et la plus brillante à ce jour.

Le dernier opus du groupe acclamé par la critique, Long Lost, est maintenant disponible. Maintenant un élan incroyable, ils ont couronné leur bannière 2021 avec une performance de « Love Me Like You Used To » sur The Late Late Show avec James Corden.

La tournée principale de Long Lost automne 2021 – leurs premiers spectacles en soutien à Long Lost – a fait salle comble à travers le pays, y compris deux spectacles à guichets fermés au Brooklyn’s Pier 17 et à l’emblématique Hollywood Forever Cemetery. Sans oublier qu’ils se sont produits au Sea.Hear.Now Festival et au Ohana Encore Festival aux côtés de Confiture de Perles et Beck.

Lord Huron continue de célébrer le succès de son récent album Long Lost, qui a recueilli près de 50 millions de streams et compte, a capturé le n ° 1 sur l’album Americana / Folk et le tableau des albums Tastemaker, le n ° 2 sur le tableau des albums vinyles et albums alternatifs, le n ° 3 du tableau des meilleurs albums rock, le n ° 4 du tableau des ventes d’albums et le n ° 23 sur le panneau d’affichage 200 graphique.

L’album a également reçu des critiques élogieuses de la part de Wall Street Journal, Brooklyn Vegan, NPR, American Songwriter, All Music, Uproxx, WNYC, Flood, JamBase et plus encore, faisant l’éloge du monde immersif que Lord Huron a créé avec Long Lost. Sans oublier qu’il a obtenu un score de 88 sur Metacritic, qui résume toutes les critiques et critiques d’utilisateurs d’un album du monde entier.

Achetez ou diffusez Long Lost.

Lord Huron joue les spectacles américains suivants en 2022 :

4 mars : Riviera Cancun, MX, One Big Holiday Festival

15 mai : Redondo Beach, Californie, BeachLife Festival

17 mai : Las Vegas, NV, The Amp At Craig Ranch

19 mai : Portland, OR, Keller Auditorium

25 mai : Berkeley, Californie, Théâtre grec

27 mai : Seattle, WA, Marymoor Park

30 mai : Sandy, UT, Sandy Amphitheatre

1er juin : Morrison, CO, Red Rocks Amphitheatre (complet)

2 juin : Morrison, CO, Red Rocks Amphitheatre (complet)

3 juin : Denver, CO, Mission Ballroom (complet)

7 juin : Cleveland, OH, Pavillon Jacobs à Nautica

8 juin : Pittsburgh, PA, Stage AE Outdoors

12 juin : Indianapolis, IN, WonderRoad Festival

14 juin : Columbus, OH, KEMBA Live !

15 juin : Charlottesville, Virginie, pavillon Ting

17 juin : Manchester, Tennessee, Bonnaroo

18 juin : Asheville, Caroline du Nord, Lapin Lapin

19 juin : Atlanta, Géorgie, Coca-Cola Roxy

5 août : Vancouver, C.-B., Orpheum Theatre

8 août : Calgary, AB, Southern Alberta Jubilee Auditorium

9 août : Saskatoon, SK, Coors Event Center

11 août : Winnipeg, MB, Burton Cummings Theatre

12 août : Minneapolis, MN, Surly Brewing Festival Field

13 août : Milwaukee, WI, Miller High Life Theatre

15 août : Chicago, Illinois, à déterminer

16 août : Detroit, MI, Aretha Franklin Amphitheatre

17 août : Toronto, ON, à déterminer

19 août : New York, NY, Forest Hills Stadium

20 août : Harrisburg, Pennsylvanie, Harrisburg University at Riverfront Park

21 août : Columbia, MD, Merriweather Post Pavilion

26-28 août : Vineyard Haven, MA, week-end Beach Road