Lord Huron partage son nouveau single “ I Lied ” avec Allison Ponthier

Le groupe de rock alternatif Lord Huron a partagé son dernier single «I Lied», une collaboration avec la chanteuse et compositrice Allison Ponthier.

La chanson apparaîtra sur le prochain quatrième album studio du groupe Longtemps perdu le 21 mai via Republic Records et Whispering Pines Studios.

«I Lied» canalise le son de la musique country du début des années 60 avec des notes de radio AM classique, créant un duo émouvant entre Lord Huron et Ponthier. Le morceau acoustique détaille une lettre écrite d’un mari à sa femme dans laquelle il révèle son désir de dissoudre le mariage.

Plus tard dans la chanson, Ponthier offre le point de vue de l’épouse aux côtés de Lord Huron: «J’ai lu votre lettre le matin au bord du lac et j’ai pleuré / C’étaient des larmes de joie, mes chaînes sont enfin brisées / J’ai fait le vœu de me tenir à vos côtés ‘ jusqu’au jour où je mourrai / Je t’ai dit que je ne pourrais jamais vivre sans ton amour mais j’ai menti.

Lord Huron a également partagé les dates de sa tournée en tête d’affiche de l’automne 2021, qui débutera à Philadelphie le 9 septembre. Le groupe jouera dans un certain nombre de salles en plein air à travers les États-Unis pour soutenir Long Lost.

Ponthier se joindra à Lord Huron en tournée comme première partie de tous les 13 spectacles du trek sauf trois. Les billets pour la visite seront disponibles auprès du site officiel de Lord Huron à partir du 7 mai.

Le groupe a récemment sorti la chanson titre de l’album, faisant suite aux précédents singles «Not Dead Yet» et Mine Forever. »

“”Longtemps perdu‘et’ I Lied ‘ont tous deux ralenti le tempo d’un cran ou deux, mais ne sonnaient pas moins grandioses. Les garçons étaient vraiment en train de tirer sur tous les cylindres ce jour-là, je vous le dis, remplissant l’air de cette grande salle en direct – et de ma propre âme – avec ces histoires de malchance, de chagrin et de rédemption », a écrit M. Tubbs Tarbell, un personnage créé par Lord Huron pour démêler le récit de Long Lost en offrant aux fans des indices et un aperçu exclusif du projet.

Long Lost sort le 21 mai et est disponible en précommande. Consultez les dates de la prochaine tournée de Lord Huron ci-dessous.

Longue tournée perdue

9 septembre Philadelphie, PA Skyline Stage au Mann Center

12 septembre Raleigh, NC Red Hat Amphitheatre

13 septembre Baltimore, MD MECU Pavilion

14 septembre Boston, MA Leader Bank Pavilion

16 septembre New York, NY Le toit du Pier 17

18 septembre Ashbury Park, NJ Sea Hear Now Festival

24 septembre Portland, OR McMenamins Edgefield

25 septembre Redmond, WA King County’s Marymoor Park

26 septembre Bend, OR Les Schwab Amphitheatre

28 septembre Santa Barbara, Californie Santa Barbara Bowl

29 septembre Los Angeles, Californie Hollywood Forever Cemetery

25 octobre Phoenix, AZ The Van Buren

27 octobre San Diego, Californie CalCoast Open Air Theatre