Lord Huron publie la chanson titre “ Long Lost ” avant la sortie de l’album

Le groupe de rock alternatif Lord Huron a partagé son dernier single «Long Lost» extrait de leur prochain album Longtemps perdu le 21 mai via Republic Records et Whispering Pines Studios.

«Long Lost» déballe encore une autre couche dans le récit complexe de l’album. Un morceau lisse et acoustique, il arrive avec une vidéo lyrique brumeuse. Dans le visuel, le morceau est interprété à la guitare acoustique par une figure cachée dont le visage est complètement flouté pour cacher son identité.

Le mystère a été le thème principal du dévoilement de Long Lost. En janvier, Lord Huron a commencé à héberger la série en streaming Alive From Whispering Pines. Composée de performances en direct de nouvelles et anciennes versions, la série a présenté M. Tubbs Tarbell, un personnage crucial dans le récit effrayant de Long Lost et Whispering Pines Studios dans son ensemble.

Tarbell a été introduit dans l’univers musical de Lord Huron pour laisser des indices qui expliquent aux fans ce que le groupe attend ensuite. Dans la lettre ouverte publiée par le personnage mystérieux, il a écrit sur le nombre de pistes de l’album comme une offre de ce à quoi s’attendre du projet, ainsi que ses origines mythiques.

«Long Lost» et «I Lied» ont tous deux ralenti le tempo d’un cran ou deux, mais ne sonnaient pas moins grandioses. Les garçons tiraient vraiment sur tous les cylindres ce jour-là, je vous le dis, remplissant l’air de cette grande salle de concert – et de ma propre âme – de ces histoires de malchance, de chagrin et de rédemption », écrivit Tarbell dans sa lettre.

«C’était comme si les garçons étaient devenus des conduits pour les esprits de la pièce et les utilisaient pour puiser dans ce même éternel cosmique que j’ai toujours senti – connu – planait à l’intérieur de Whispering Pines.

Le dernier épisode de la série Alive From Whispering Pines sera diffusé le 29 avril. Les fans peuvent trouver des billets pour des épisodes individuels, un abonnement de saison complet ainsi que des produits exclusifs sur le site officiel de Lord Huron.

À la fin de la lettre de Tarbell, les gars de Lord Huron sont eux-mêmes cités: «Le temps efface ce que l’homme crée, mais ‘Long Lost’ pourrait vous convaincre qu’une note peut vivre.

Long Lost sort le 21 mai et est disponible en précommande ici. Consultez la tracklist officielle ci-dessous.

Liste des morceaux Long Lost:

1. La Lune ne dérange pas

2. Mine Forever

3. (Un interprète Helluva)

4. Aime-moi comme tu le faisais

5. Rencontrez-moi dans la ville

6. (Chantez pour nous ce soir)

7. Longtemps perdu

8. Vingt longues années

9. Gouttes dans le lac

10. Où est passé le temps

11. Pas encore mort

12. (Au fond de Ya)

13. J’ai menti

14. En mer

15. Qu’est-ce que cela signifie

16. Le flou du temps