Lord Huron sort la vidéo de “Love Me Like You Used To”

Seigneur Huron ont sorti le clip officiel de leur chanson “Love Me Like You Used To” de leur album acclamé par la critique Long Lost.

La vidéo montre une femme mystérieuse explorant le Whispering Pines Museum. Alors qu’elle explore les souvenirs, rendant hommage à Tubbs Tarbell et aux artistes de Whispering Pines Studios, le véritable but de sa visite devient clair.

Récemment, le groupe a annoncé de nouvelles dates pour leur Longtemps perdu tournée en tête d’affiche de l’automne 2021, leurs premiers spectacles en soutien à Long Lost, y Festival Ohana Encore aux côtés de Pearl Jam et Beck. La tournée débute à Philadelphie le 9 septembre et se déroule dans divers lieux en plein air à New York, Los Angeles, Boston, Seattle, Portland et d’autres marchés à travers le pays, avec Allison Ponthier et Andy Shauf ouvrant à certaines dates.

Lord Huron continue de célébrer le succès de son récent album Long Lost, qui a recueilli près de 50 millions de streams et qui compte, a remporté la première place sur l’Americana/Folk Album et Tastemaker Albums Chart, n°2 sur la liste des albums vinyles et albums alternatifs. , No.3 Top Rock Albums Chart, No.4 Top Album Sales Chart et No.23 sur le Billboard 200 chart.

Dates de la tournée de Lord Huron :

9 septembre Philadelphie, PA Skyline Stage au Mann Center*

11 septembre Chattanooga, TN Moon River Festival

12 septembre Raleigh, NC Amphithéâtre Red Hat*

13 septembre Baltimore, Pavillon MD MECU*

14 septembre Boston, MA Leader Bank Pavilion*

16 septembre New York, NY The Rooftop at Pier 17* (COMPLET)

17 septembre New York, NY The Rooftop at Pier 17* (COMPLET)

18 septembre Ashbury Park, NJ Sea Hear Now Festival (COMPLET)

24 septembre Portland, OR McMenamins Edgefield* (COMPLET)

25 septembre Redmond, WA, Marymoor Park du comté de King* (COMPLET)

26 septembre Sun Bend, OU Amphithéâtre Pavillon Les Schwab*

28 septembre Santa Barbara, Californie Bol Santa Barbara*

29 septembre Los Angeles, Californie Hollywood Forever Cemetery* (COMPLET)

30 septembre Los Angeles, Californie Cimetière Hollywood Forever**

1er octobre Dana Point, Californie Ohana Encore Festival

21 octobre Oklahoma City, OK The Jones Assembly (COMPLET)

22 octobre Fort Worth, Texas Panther Island Pavilion

23 octobre Austin, TX Moody Amphitheatre à Waterloo Park (COMPLET)

25 octobre Phoenix, AZ The Van Buren (COMPLET)

27 octobre San Diego, CA CalCoast Open Air Theatre

28 octobre Saratoga, CA Mountain Winery (COMPLET)

2-5 mars 2022 Cancun, MX One Big Holiday Festival

30 octobre San Francisco, CA Outside Lands (COMPLET)

1er juin 2022 Morrison, CO Amphithéâtre Red Rocks (COMPLET)

2 juin 2022 Morrison, CO Amphithéâtre Red Rocks (COMPLET)

26-28 août 2022 Vineyard Haven, MA Beach Road Weekend Festival

*avec Allison Ponthier

** avec Andy Shauf