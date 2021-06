Lord Of The Deep: Eloge du clavier Maestro Jon Lord

« Le groupe essaie maintenant de devenir bon dans ce que nous faisons le mieux », se disait Jon Lord en 1970. « C’est ce que nous appelons le rock’n’roll. Il est juste de dire que lui et Violet foncé réussi.

Sa maîtrise prolifique de ses instruments était telle que nous ne pouvons qu’imaginer quelle nouvelle œuvre Jon serait en train de créer maintenant pour ajouter à son catalogue très respecté, à l’intérieur et à l’extérieur de Purple. Peu de musiciens ont réussi à insuffler à la musique rock le puissant mélange d’influences classiques et blues que Jon Lord a apporté au groupe. Il a fait de même pendant son temps avec Serpent blanc, avec Ian Paice et Tony Ashton dans Paice Ashton Lord, et diverses autres collaborations.

Né le 9 juin 1941 à Leicester dans les Midlands anglais, les tendances classiques de Lord ont été annoncées dans les premiers jours de Purple avec ses premiers Chef-d’œuvre du Concerto pour groupe et orchestre. Ils sont revenus sur le devant de la scène dans ses efforts ultérieurs en solo, après avoir quitté le groupe en 2002. Heureusement, juste avant sa mort, Jon a pu entendre les mixages finaux de la nouvelle version du concerto, enregistrée en 2011 avec le Royal Liverpool. Orchestre philharmonique. Il présentait des artistes invités tels que Bruce Dickinson, Joe Bonamassa, Steve Balsamo et Guy Pratt.

« Expérience et excitation »

Dans cette interview de 1970 avec Beat Instrumental, Lord a exposé sa philosophie et celle du groupe, à ce stade relativement précoce de leur évolution. “Nous croyons à l’expérimentation et à l’excitation dans le cadre que nous nous sommes fixé à ce moment particulier”, a-t-il déclaré.

« Cela va changer… nous allons prolonger, évidemment. Nous vieillirons, obtiendrons des influences différentes ; nous n’avons pas atteint un point où nous sommes parfaitement heureux et satisfaits de nous développer naturellement. Avant, nous essayions de nous développer de manière anormale. Nous saisirions toutes sortes d’idées différentes à la fois, comme un enfant dans un jardin plein de fleurs : il les veut toutes à la fois. Quand Ian [Gillan] et Roger [Glover] rejoint, quelque chose de très agréable s’est passé au sein du groupe.

L’un des plus grands claviéristes de l’histoire de la musique rock est décédé le 16 juillet 2012, environ 12 mois après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Parmi ses innombrables amis, Frida Lyngstad de ABBA l’a félicité avec une élégance particulière, lorsqu’elle a déclaré : « Il était gracieux, intelligent, poli, avec une forte intégrité. [He] avait une forte empathie et beaucoup d’humour pour ses propres faiblesses et celles des autres.

