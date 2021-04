Lord Of The Rings Alun se souvient d’avoir eu une attaque de panique sur le plateau en raison de prothèses lourdes

Souffrir en silence comme ça au nom d’économiser du temps et de l’argent sur la production n’est qu’un pur professionnalisme. Il n’est probablement pas seul dans son expérience non plus, car une tonne de films utilisent des prothèses lourdes sur le visage des acteurs – il faut beaucoup de talent pour travailler dans ces circonstances! Je n’ai jamais pensé que ce serait remercier l’un des méchants du Seigneur des Anneaux, et un orc d’ailleurs, mais votre sacrifice est très apprécié par ce fan, Stephen Ure!