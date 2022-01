Lord Sugar ravive la querelle de Piers Morgan avec un commentaire sur son nom

Ils recommencent ! (Photo : Rex)

Lord Alan Sugar a ravivé sa querelle de longue date avec Piers Morgan alors qu’il faisait un commentaire très bizarre sur le nom de son rival.

L’homme d’affaires de 74 ans – qui a été fait chevalier sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2000 pour « services à l’industrie informatique et électronique domestique » avant de devenir un pair à vie en tant que baron Sugar neuf ans plus tard – a écrit une réponse étrange après que Piers se soit plaint d’être snobé de la liste de cette année.

L’ancien animateur de Good Morning Britain a admis qu’il était « très déçu » de rater ce match alors qu’il plaisantait sur la mesure dans laquelle il obligeait le gouvernement à rendre des comptes.

Il a tweeté : « Très déçu de ne pas avoir fait partie du palmarès cette année. Après tout ce que j’ai fait pour ce gouvernement, il est déconcertant qu’ils ne m’aient pas récompensé avec au moins un titre de chevalier pour les services rendus aux ministres misérablement médiocres.

‘ »Sir Piers » devra attendre.’

Lord Sugar n’a pas accepté le poste avec trop de gentillesse et a riposté avec l’un des siens, suggérant que la reine Elizabeth est plus susceptible de coller l’épée « là où le soleil ne brille pas » que de le faire chevalier avec.

Les chevaliers sont un cercle très élitiste de personnes. Le problème est que votre tête est si haut dans les nuages ​​que la reine ne pourrait pas vous frapper avec l’épée, elle a peut-être tenté de l’enfoncer là où le soleil ne brille pas. Un anagramme de Sir Piers Morgan est Orgasm Inspirer https://t.co/052QYCjee2 – Lord Sugar (@Lord_Sugar) 2 janvier 2022

Il a ensuite révélé une anagramme assez unique du nom de Piers s’il recevait cet honneur, et nous ne savons pas trop quoi en penser.

Il a répondu: « Les chevaliers sont un cercle très élitiste de personnes.

‘Le problème est que votre tête est si haut dans les nuages ​​que la reine ne pourrait pas vous frapper avec l’épée, elle a peut-être tenté de l’enfoncer là où le soleil ne brille pas.

« Une anagramme de Sir Piers Morgan est l’inspiration de l’orgasme (sic) »

Piers – qui a récemment semblé mettre fin à leur amère querelle, bien qu’apparemment la trêve ait été de courte durée – a simplement répondu: «Très élite, oui. Est-ce 500 000 £ ou 1 million de livres, je ne m’en souviens pas ? »

Nous avons fait le travail, et c’est certainement une anagramme – mais les gens semblaient totalement déconcertés par la réponse de Lord Sugar et le point qu’il essayait de faire valoir.

Plus: Piers Morgan



Un adepte a demandé : « De quoi bavardez-vous à propos d’Alan ?

Un autre a tweeté : » Lord Sugar, il arrive un moment où tweeter quelqu’un de cette manière devient une obsession malsaine. Peut-être, profitez de votre succès à la place ? »

Et un autre fan a déclaré: « Un autre ceinture du grand Al. Générant constamment des tweets vraiment étranges.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Piers Morgan met fin à une querelle amère avec Lord Alan Sugar après la guerre des mots: « La vieille chèvre me manquait »



PLUS : Piers Morgan taquine Lord Alan Sugar à propos du retour de l’apprenti : « Je pensais que nous n’aurions plus jamais à le revoir à la télévision »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();