Lorde a une nouvelle vidéo et Internet l’appelle la suite de Midsommar

Apparemment, Lorde a vu Midsommar, l’a adoré, a prêté attention à chaque détail et l’a reproduit avec succès. L’esthétique de “Solar Power” est identique à celle du festival du film suédois. Tout au long de la vidéo, on peut voir différentes références du film qui ont rendu la terreur possible à la lumière du jour, la seule chose qui manquait à la chanteuse était de parer ses cheveux d’une couronne de fleurs et de la robe emblématique que portait Florence Pugh.

Comme dans Milieu, Lorde apparaît danser avec ses amis mais au lieu d’être au milieu du champ comme dans le film, elle est au pied de la plage, en arrière-plan il y a des tentes et des structures faites de branches et de tissus suspendus qui aussi Ils nous font penser au festival d’été où tout se passe dans le film.

De même, le chanteur recrée la scène dans laquelle le personnage de Florence pug Elle est assise dans une salle à manger avec les autres festivaliers et ils font circuler un objet comme un rituel, c’est lorsqu’ils la couronnent comme reine.