Lorde s’est présentée sur le toit du célèbre Ed Sullivan Theatre de New York pour une représentation de son récent single “Solar Power” dans The Late Show avec Stephen Colbert.

La performance à couper le souffle voit Lorde chanter l’hymne de l’été et danser joyeusement sur le toit avec la ligne d’horizon de New York en arrière-plan. La musicienne est rejointe par son groupe, qui joue depuis une scène circulaire en miroir.

Lorde libéré “Énergie solaire” plus tôt cet été. La chanson est la chanson titre de son troisième album tant attendu, Solar Power, qui sortira le 20 août via Republic Records. Lorde a co-écrit et produit “Solar Power” avec son collaborateur fréquent Jack Antonoff, tandis que Clairo et Phoebe Bridgers ont fourni des chœurs sur la chanson.

“L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur”, a déclaré Lorde dans un communiqué. “En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me mettre à l’écoute.

Si fortement inspirée par la nature, Lorde a opté pour des formats plus durables pour la sortie de Solar Power. Plutôt que d’offrir un emballage de CD en plastique, les fans pourront acheter une boîte à musique respectueuse de l’environnement sans disque qui contient un téléchargement numérique de haute qualité du projet ainsi que du contenu visuel supplémentaire, des notes manuscrites et des photos exclusives.

“Je ne voulais pas faire quelque chose qui finirait dans une décharge dans deux ans, mais plus que cela, je voulais faire quelque chose qui symbolise mon engagement à poser des questions sur nos systèmes et à faire des choses avec intention et sensibilité”, Lorde mentionné. « J’appelle ça une boîte à musique. Il aura la même taille et la même forme qu’un CD, et vous pouvez l’acheter là où les CD vivent, mais c’est quelque chose de totalement différent. Si vous êtes déchiré sur la chose à prendre en main, à feuilleter les pages à acheter pour mieux profiter de cet album, honnêtement, je choisirais la boîte à musique.

Précommandez l’énergie solaire.