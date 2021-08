Ce matin, dans le cadre d’elle Énergie solaire sortir, Lorde a apporté de nouvelles chansons et d’anciens succès à la série de concerts Good Morning America, chantant trois chansons pour les fans de Central Park.

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la sortie de son deuxième album acclamé Mélodrame, la musicienne néo-zélandaise Lorde a partagé son nouvel album très attendu. Sorti aujourd’hui via Republic Records, l’album de 12 pistes trouve la chanteuse une fois de plus en équipe avec son partenaire d’écriture et de production Jack Antonoff pour un commentaire sur la croissance, la célébrité pop et les étés sous terre.

“L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur”, a expliqué Lorde à propos du projet. “En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me mettre à l’écoute. C’est ce qui s’est passé.

Solar Power présente les singles précédemment publiés “Solar Power”, « Anneau d’humeur », et « Stoned at the Nail Salon », proposés ces dernières semaines en avant-première du projet. La polyvalence des célibataires eux-mêmes, allant du plaisir au soleil à la connexion spirituelle à la façon dont les gens changent avec le temps, reflète l’énergie solaire dans son ensemble.

Avec Lorde faisant son retour après une si longue période d’années pop, elle avait beaucoup de sagesse à partager. Le processus d’album de la chanteuse consiste en grande partie à échapper aux yeux du public pour faire l’expérience de la vie et réapprovisionner son sujet, puis à s’échapper en studio pour emballer les récits de sa vie dans un corpus d’œuvres à vivre par ses fans. La formule a positionné Lorde comme une sorte de guide pour son public alors qu’il attend la bande originale du prochain chapitre de sa propre vie.

