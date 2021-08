Lorde joue ‘Green Light’ pendant la résidence ‘Late Late Show’

Pour la troisième nuit de sa résidence sur The Late Late Show avec James Corden, Lorde a mis de côté les morceaux de son troisième album studio récemment sorti. Énergie solaire pour faire revivre le single en plein essor de Melodrama « Green Light » pour une performance dépouillé.

Accompagné uniquement d’un piano, Lorde a parcouru le single de platine sous la teinte de lumières roses et rouges chaudes tout en se tenant dans un cadre de plage de fortune. Sans la production optimiste et les adlibs joyeux présentés dans l’enregistrement original, l’interprétation dépouillée de “Green Light” se concentre sur l’émotion déchirante décrite dans les paroles.

Plus tôt cette semaine, Lorde a pris la scène du Late Late Show pour interpréter «California» de Solar Power tout en se prélassant aux côtés d’une boombox sur une couverture de plage et de la chanson titre de l’album avec un groupe complet dans le même ensemble de sable. Les trois chansons sont également le même ensemble que Lorde a apporté à Good Morning America.

L’approche enjouée de la chanteuse dans la prestation de ses récentes performances témoigne du ton de Solar Power, une célébration en 12 pistes de la nature et des qualités transformatrices du monde extérieur.

Sorti le 20 août via Republic Records, Solar Power a été produit et écrit par Lorde et Jack Antonoff, qui ont également produit la quasi-totalité de Mélodrame (2017) à quelques exceptions près. L’album contient les singles “Solar Power”, “Mood Ring” et “Stoned at the Nail Salon”.

Au cours d’un segment d’interview sur The Late Late Show, Lorde a discuté de sa nature sur l’approche des médias sociaux à la vie avec Corden. “Je n’ai jamais vraiment lu quoi que ce soit sur moi-même, mais c’est en quelque sorte l’expérience de lire tout le temps sur votre monde”, a-t-elle expliqué. « J’avais l’impression de ne pas avoir le temps de décider ce que je ressentais à propos de quoi que ce soit. Je serais juste comme, qu’est-ce que tout le monde pense? Et une version de ce sera ce que je pense. Maintenant, je lui donne un peu plus de temps.

Diffusez ou achetez de l’énergie solaire.