Lorde lance la version de luxe ‘Solar Power’ avec deux pistes bonus

Lorde a sorti une version de luxe de son troisième album Énergie solaire aujourd’hui (5 novembre), avec deux nouvelles chansons.

« Hold No Grudge » et « Helen Of Troy » n’étaient auparavant disponibles que sur les versions physiques exclusives de l’album, mais sont désormais disponibles pour la première fois sur les services de streaming.

La Néo-Zélandaise a annoncé leur large diffusion plus tôt cette semaine dans un bulletin électronique destiné aux fans, dans lequel elle les a décrits comme les «moutons noirs» de Solar Power. « Ces chansons étaient des explorations amusantes du voyage de l’album », a-t-elle écrit. « Ils ne rentraient pas tout à fait dans la liste des chansons pour une raison quelconque, mais ce sont tous les deux de grands morceaux. »

De la « Helen Of Troy » dirigée par la guitare, Lorde a expliqué que la chanson avait commencé sa vie en tant que « parler poubelle pour faire Jack [Antonoff, Solar Power producer] rire ». « C’est super improvisé au niveau des paroles, presque improvisé, et vous pouvez m’entendre commencer à comprendre certains thèmes de l’album – « Alors j’ai pris un visage heureux, et ça vient comme un charme / Je ne veux pas me perdre, Je veux adorer le soleil/Et si tu veux, tu peux venir », a-t-elle ajouté.

La nouille « Hold No Grudge », quant à elle, prend la forme d’une « sorte de portrait composite du moment où les relations tournent au vinaigre, étant piégée dans la glace mais se souvenant de la chaleur ». Tout au long de la chanson, la personne que Lorde chante à propos de changements à quelqu’un d’autre, qu’il s’agisse «d’un ami d’enfance, d’un béguin ou d’un collègue».

« Quand cela m’arrive, je me retrouve hyper-consciente de l’espace où se trouvait la proximité, ma langue le trouvant encore et encore comme l’alvéole d’une dent perdue », a-t-elle expliqué. «Je suis arrivé à la conclusion que lorsqu’il s’agit de garder rancune, je ne suis tout simplement pas cette garce. « Je fais mon âge, pas mon horoscope/Je suppose que ça grandit. » Elle boira à ça.

La version de luxe de Solar Power suit Lorde partageant une nouvelle vidéo pour « Fruits tombés », qui l’a vue revenir sur la même plage vue dans le clip de la chanson titre de l’album. Cette fois, cependant, le paradis idyllique oscille entre paradis et destruction alors que la pop star marche lentement et sombrement sur le sable.

En septembre, la star a retravaillé certaines chansons de Solar Power en faisant un clin d’œil à sa Nouvelle-Zélande natale. Un EP numérique présenté cinq des morceaux du disque chantés en te reo maori, avec les paroles traduites par trois traducteurs.

« Je ne suis pas maori, mais tous les Néo-Zélandais grandissent avec des éléments de cette vision du monde », a déclaré Lorde à propos de la libération. « Te ao Māori et tikanga Māori expliquent en grande partie pourquoi les gens qui ne sont pas d’ici ont l’intuition que notre pays est en quelque sorte « magique », je pense. Je sais que je suis quelqu’un qui représente la Nouvelle-Zélande dans le monde d’une certaine manière, et en faisant un album sur d’où je viens, il était important pour moi de pouvoir dire : cela fait de nous qui nous sommes ici.

Achetez ou diffusez de l’énergie solaire.